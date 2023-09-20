Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Культура и общество
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Стартовала многодневная программа обучения для отечественных предпринимателей в инновационном центре США. Они встретятся с руководством StartX, познакомятся с топовыми фаундерами и погрузятся в мир венчурного финансирования. 

Один из представителей делегации молодой бизнесмен Арман Тосканбаев считает, что этот проект должен расширить горизонты делового мира Казахстана.

“Наша образовательная поездка совпала с визитом главы государства в США. Буквально накануне в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом “Amazon” - одной из крупнейших в мире технологических компаний. По итогам переговоров подписано соглашение, которое заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба. Уверен, что это большой шаг вперед и новая точка роста для казахстанских бизнесменов. Так что мы сюда приехали как никогда вовремя”, - подчеркнул Арман Тосканбаев.

Знакомство с передовыми американскими ноу-хау для казахстанских предпринимателей началось с участия в “TechCrunch Disrupt”. Это крупнейшая международная конференция, посвященная дебюту технологических стартапов и презентации перспективных ноу-хау.

Цукерберг, Бениофф, Маск, Каланик, Майер, Дорси и многие другие лидеры цифрового мира представляли свои проекты и идеи на этой площадке задолго до того, как стали глобально известными технологическими звездами.

Сегодня многие предприниматели готовы инвестировать в IT-проекты. Правда, далеко не все понимают, как правильно это делать. В Силиконовой долине тысячи примеров, как каждый вложенный в инновации доллар приносил миллионы, но еще больше провальных кейсов. Американские специалисты из “StartX”, “Meta” и “Google” обещают помочь нашим бизнесменам разобраться в основах построения компаний нового поколения.

“Мы все хотим расти и упираемся в “потолок” возможностей, обусловленный особенностями национальной и региональной экономик. Еще недавно мировой рынок IT казался нам другой планетой. Однако сейчас ситуация изменилась. Уже есть целый ряд примеров, когда стартапы из Казахстана привлекали инвестиции от зарубежных компаний и фондов, масштабируя свои идеи до международного уровня. У отечественного бизнеса есть возможность стать частью этого глобального инновационного бума”, - убежден Арман Тосканбаев.       

 Треть всех венчурных капиталовложений в США приходятся на Кремниевую долину. В Сан-Франциско базируются офисы крупнейших технологических гигантов мира, а количество работающих здесь специалистов IT-сферы уже превышает 380 тысяч. Власти Казахстана стремятся создать у себя такой же центр притяжения инноваций и инвестиций, но регионального центрально-азиатского уровня. Развитие сотрудничества на уровне бизнеса - один из сегментов этого процесса.       

#IT #США #инновации #бизнес

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