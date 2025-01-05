Казахстанские шпажисты вошли в топ-10 на юниорском этапе Кубка мира в Швейцарии

Они успешно выступили на этапе Кубка мира в Базеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

До четвертьфинала соревнований дошли Богдан Лукин и Кирилл Проходов.

В этом раунде Лукин уступил Оле Петерсону из Германии, а Проходов потерпел поражение от Тристана Люминье (Великобритания).

В итоге Кирилл Проходов стал пятым, а Богдан Лукин завершил выступление на восьмой строчке. Георгий Тинников финишировал 12-м, Нуржан Абжанов - 129-м, Алексей Касаткин - 144-м.