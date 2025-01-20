Казахстанские шпажисты завоевали золото юниорского этапа Кубка мира в Манаме

Спорт
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В четвертьфинале казахстанцы оказались сильнее Саудовской Аравии, затем разгромили Китай и решающий матч провели против Франции

Фото: пресс-служба НОК РК

Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Манаме (Бахрейн), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В командных соревнованиях Казахстан представили Нуржан Абжанов, Алексей Касаткин, Габидин Мустафин, Кирилл Проходов.

В четвертьфинале шпажисты РК оказались сильнее Саудовской Аравии, победив со счетом 45:36. Затем в 1/2 казахстанцы разгромили Китай - 45:25.

Решающий матч Казахстан провел против Франции. По ходу противостояния команда РК уступала, однако смогла совершить камбэк и победить со счетом 44:43.

У девушек Каролина Фомина, Кристина Красикова, Наталья Зинякова и Арина Яковлева стали четвертыми, добавили в НОК.

 

 

#Кубок мира #золото #фехтование #шпажисты

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