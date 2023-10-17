Китай призвал немедленно прекратить "коллективное наказание населения в Газе"

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КНР считает, что гуманитарные вопросы не должны политизироваться

Фото: © REUTERS/Anas al-Shareef

Китай призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил его постпред при ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Китай призывает как можно скорее прекратить боевые действия, не допустить их распространения и дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил дипломат.

Чжан Цзюнь добавил, что странам необходимо занять "объективную и справедливую позицию", чтобы избежать крупномасштабного конфликта и гуманитарной катастрофы, а также не нанести "еще больший удар по региональной и международной безопасности".

Постпред при ООН отметил, что Китай обеспокоен последствиями блокады сектора Газа Израилем и призывает остановить коллективное наказание жителей Газы.

"Мы всерьез обеспокоены последствиями введения Израилем полной блокады Газы. (...) Прекратите коллективное наказание населения в Газе. Мы поддерживаем открытие гуманитарных коридоров, чтобы вода, медикаменты и другие гуманитарные товары могли поступать своевременно", - сказал дипломат.

"Китай предоставит экстренную гуманитарную помощь Газе по линии ООН и по двусторонним каналам", - отметил постпред при ООН.

Чжан Цзюнь добавил, что необходимо соблюдать международное гуманитарное право и "прилагать усилия для обеспечения безопасности гражданского населения".

"Гуманитарные вопросы не должны политизироваться", - указал Чжан Цзюнь.

При этом дипломат заявил, что Китай ценит усилия Бразилии, которая также представила свой проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как отмечается, Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало 5 стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.

#Китай #Конфликт #Палестина #призыв #Газа

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