Краснокнижные растения зацвели в Туркестанской области
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Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии
В Казахстане с приходом весны начинают цвести редкие растения, занесенные в Красную книгу.
Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга – ценные декоративные и лекарственные виды. Эти уникальные растения украшают природу, но встречаются все реже. Их сохранение важно для экологии, науки и будущих поколений.
«Специалисты призывают не нарушать их естественную среду обитания и не заниматься незаконным сбором. Недавние фотографии этих редких цветов были сделаны в Каратауском национальном парке. Берегите природу вместе с нами!» – пишут в распространенном пресс-релизе.