Краснокнижные растения зацвели в Туркестанской области

Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

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В Казахстане с приходом весны начинают цвести редкие растения, занесенные в Красную книгу.

Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга – ценные декоративные и лекарственные виды. Эти уникальные растения украшают природу, но встречаются все реже. Их сохранение важно для экологии, науки и будущих поколений.