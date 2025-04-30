Фото автора

Своей обеспокоенностью он поделился с коллегами на заседании возглавляемого им общественного совета МСХ РК.

«Молодежь уезжает — это серьезный вызов. Нам нужно предусмотреть меры стимулирования, проанализировать кадровую ситуацию в регионах, чтобы сохранить сельские территории», - отметил Зенченко. – Одним из решений, которое изменит настроения сельчан, призвано стать создание производств с круглогодичной занятостью.

Добиться этого можно, если интегрировать хозяйства животноводческих направлений и крупные сельхозпредприятия, специализирующихся на растениеводстве. При такой комбинированности отраслей, работа уже не будет сезонной, а значит и зарабатывать можно круглый год. Для реализации поставленных задач, делаются первые шаги, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По информации вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, совместно с учеными проведен анализ потенциала развития животноводства на базе крупных землепользователей северных регионов страны. Особое внимание уделено зерносеющим областям — Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и области Абай. В этих регионах сосредоточено 401 хозяйство с площадью пашни свыше 10 тыс. га. При этом, в 115 из них полностью отсутствует животноводство. Между тем, по научным рекомендациям, площадь от 10 тыс. га является оптимальной для эффективного совмещения растениеводства и животноводства.

Все участники заседания Общественного совета в МСХ РК поддержали необходимость всестороннего обсуждения актуальной проблемы оттока населения из сел с представителями агробизнеса, научного сообщества и профильных ассоциаций. В аграрном ведомстве считают необходимым создание специализированных животноводческих объектов — молочно-товарных ферм, откормочных площадок, свиноферм и птицефабрик.