Лечить детей на пенсионные деньги разрешат казахстанцам

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Постановление утвердит изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

«Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка», – говорится в тексте документа.

Таким образом, законные представители детей после получения заключения выбирают медорганизацию, включая зарубежную, и заключают с ней договор об оказании медуслуг. Далее, прикрепляют отсканированный договор или счет на оплату и заключение врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

Согласно проекту, срок проверки заявки увеличен на пять дней. Так, ЕНПФ в течение 10 рабочих дней с даты получения документов будет проверять целевое использование единовременных пенсионных выплат.

Новый проект правил содержит уточненный алгоритм оплаты медуслуг.

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