Вкладчики Отбасы банка смогут переуступать родственникам депозиты с ЕПВ

В соответсвии с новыми правилами, первые вкладчики жилищных депозитов, открытых с использованием излишков пенсионных накоплений в 2021 году, не потеряют возможность получить кредит

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правила использования единовременных пенсионных выплат на жилье стали удобнее для казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «Отбасы Банка»

Сообщается, что около 240 тысяч вкладчиков «Отбасы Банка» могут хранить и накапливать на депозитах свои единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в течение 6 лет. Также теперь можно уступать депозиты с ЕПВ супругам и близким родственникам.

«Если вкладчик «Отбасы банка» пополнил свой депозит пенсионными излишками, то в течение 3 лет он обязательно должен был его использовать. То есть данный сберегательный счет нужно было непременно преобразовать в кредит. Если клиент банка не сделал бы это в указанный срок, то все его пенсионные излишки вернулись бы в ЕНПФ», – пояснили в банке.

При уступке вклада своим близким, средства ЕПВ, имеющиеся на данном вкладе, возвращались в пенсионный фонд.

Пороги достаточности для использования пенсионных накоплений ежегодно повышаются. Поэтому был риск, что вернувшиеся по истечении трех лет пенсионные излишки с депозита в ЕНПФ, казахстанцы больше не смогли бы использовать.

На все депозиты в Отбасы банке, в том числе и с наличием ЕПВ, ежегодно начисляется премия государства в размере 20% (на сумму накопления за год, не превышающую 200 МРП). По закону, если в течение трех лет деньги с депозита снимаются, и он закрывается, то премия государства возвращается в бюджет. Поэтому у вкладчиков был риск потерять начисленную премию государства.

В совокупности указанных последствий, граждане не успели бы решить свой жилищный вопрос в течение 3 лет, в том числе используя пенсионные излишки. Ведь по статистике, чтобы накопить на депозите необходимый первоначальный взнос и получить заем по низкой ставке, клиентам банка в среднем нужно шесть лет.

Срок хранения и накопления пенсионных излишков на депозитах в Отбасы банке исчисляется с даты поступления средств на сберегательный счет. Впервые возможность пополнить депозиты в Отбасы банке пенсионными излишками у казахстанцев появилась 16 декабря 2021 года. И уже 17 декабря 2024 года, по истечении 3 лет, у многих из них был риск, что их ЕПВ вернутся в пенсионный фонд.

Кроме того, согласно новым нормам, разрешена уступка депозита с ЕПВ супругам и (или) близким родственникам. К близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители и усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки (согласно Кодексу РК о браке (супружестве) и семье).

При этом переуступка допускается только один раз. Например, муж переуступил свой депозит с наличием на нем ЕПВ своей жене. И на этом переуступка завершается. Жена переуступить такой депозит, например, дочери, уже не может.

На сегодня пополнение депозита в Отбасы банке с помощью пенсионных излишков – самая популярная цель, наряду с прямым выкупом жилья (отработано 317 970 заявок) и погашением задолженности по кредитам в Отбасы банке (отработано 194 258 заявок).

Свои ЕПВ на депозиты в Отбасы банке перевели около 240 тысяч казахстанцев.