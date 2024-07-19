Вкладчики Отбасы банка смогут переуступать родственникам депозиты с ЕПВ

Недвижимость, Банки и финансы
479
Гульмира Кунапия
корреспондент

В соответсвии с новыми правилами, первые вкладчики жилищных депозитов, открытых с использованием излишков пенсионных накоплений в 2021 году, не потеряют возможность получить кредит 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правила использования единовременных пенсионных выплат на жилье стали удобнее для казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «Отбасы Банка»

Сообщается, что около 240 тысяч вкладчиков «Отбасы Банка» могут хранить и накапливать на депозитах свои единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в течение 6 лет. Также теперь можно уступать депозиты с ЕПВ супругам и близким родственникам.

«Если вкладчик «Отбасы банка» пополнил свой депозит пенсионными излишками, то в течение 3 лет он обязательно должен был его использовать. То есть данный сберегательный счет нужно было непременно преобразовать в кредит. Если клиент банка не сделал бы это в указанный срок, то все его пенсионные излишки вернулись бы в ЕНПФ», – пояснили в банке. 

При уступке вклада своим близким, средства ЕПВ, имеющиеся на данном вкладе, возвращались в пенсионный фонд.

Пороги достаточности для использования пенсионных накоплений ежегодно повышаются. Поэтому был риск, что вернувшиеся по истечении трех лет пенсионные излишки с депозита в ЕНПФ, казахстанцы больше не смогли бы использовать.

На все депозиты в Отбасы банке, в том числе и с наличием ЕПВ, ежегодно начисляется премия государства в размере 20% (на сумму накопления за год, не превышающую 200 МРП). По закону, если в течение трех лет деньги с депозита снимаются, и он закрывается, то премия государства возвращается в бюджет. Поэтому у вкладчиков был риск потерять начисленную премию государства.

В совокупности указанных последствий, граждане не успели бы решить свой жилищный вопрос в течение 3 лет, в том числе используя пенсионные излишки. Ведь по статистике, чтобы накопить на депозите необходимый первоначальный взнос и получить заем по низкой ставке, клиентам банка в среднем нужно шесть лет.  

Срок хранения и накопления пенсионных излишков на депозитах в Отбасы банке исчисляется с даты поступления средств на сберегательный счет. Впервые возможность пополнить депозиты в Отбасы банке пенсионными излишками у казахстанцев появилась 16 декабря 2021 года. И уже 17 декабря 2024 года, по истечении 3 лет, у многих из них был риск, что их ЕПВ вернутся в пенсионный фонд. 

Кроме того, согласно новым нормам, разрешена уступка депозита с ЕПВ супругам и (или) близким родственникам. К близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители и усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки (согласно Кодексу РК о браке (супружестве) и семье).

При этом переуступка допускается только один раз. Например, муж переуступил свой депозит с наличием на нем ЕПВ своей жене. И на этом переуступка завершается. Жена переуступить такой депозит, например, дочери, уже не может.

На сегодня пополнение депозита в Отбасы банке с помощью пенсионных излишков – самая популярная цель, наряду с прямым выкупом жилья (отработано 317 970 заявок) и погашением задолженности по кредитам в Отбасы банке (отработано 194 258 заявок).

Свои ЕПВ на депозиты в Отбасы банке перевели около 240 тысяч казахстанцев.

#депозит #жилье #Отбасы банк #пенсионные накопления

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Коллекторы будут работать по-новому в РК
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Ак…
Финансировать строительство железной дороги будут цифровыми…
Суммы беззалоговых потребительских кредитов ограничат для к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]