Лесники Семея пожаловались на отсутствие обещанной спецтехники после крупных пожаров

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Директор Резервата «Семей орманы» Кайрат Хасенов обратился к главе федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталину, с просьбой помочь в решении этой проблемы, передает корреспондент Kazpravda.kz.           

Фото: пресс-служба МЧС РК

По словам Кайрата Хасенова, после четырех месяцев с момента пожаров, когда в огне погибли 15 работников лесхозов, в «Семей орманы» до сих пор не получили обещанную технику – ни одной пожарной машины. Он посетовал на то, что им приходится эксплуатировать пожарные машины 1971 года выпуска, которые и по сей день составляют половину автопарка лесничеств в области Абай.

«С 2018 по 2023 годы планировался закуп пожарных автомобилей за счет собственных средств, путем государственных закупок. Однако в виду нестабильности цен на рынке закупы не состоялись, а после прошедших пожаров приобретение техники и вовсе не представляется возможным», - сообщил Кайрат Хасенов.

Как рассказал руководитель Резервата, с 2017 года ежегодно предприятие направляло соответствующие обращения в комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии по решению вопроса обновления устаревшей техники – все они остались без ответа.

Напомним, гпрезидент во время поездки в Семей в июне поручил Министерству экологии и природных ресурсов, а также акимам регионов совместно с заинтересованными госорганами довести до требуемых норм уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений. Однако, к сожалению, пока никто из ответственных так и не удосужился довести до логического завершения это поручение главы государства.

#пожар #жалобы #профсоюз #лесники #оснащение

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