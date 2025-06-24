В командном первенстве отличились представители Алматы и Алматинской области

Фото: НОК

В Астане стартовал молодежный чемпионат Казахстана по фехтованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В рамках республиканского турнира определись победители и призеры по фехтованию на шпаге.

Мужчины

1 место - Александр Федотов (Астана)

2 место - Габидин Мустафин (Шымкент)

3 место - Богдан Лукин (ВКО)

3 место - Владимир Сидоров (Алматинская область)

Женщины

1 место - Полина Лесовская (Алматы)

2 место - Наталья Зинякова (Алматы)

3 место - Айзере Нурканова (ВКО)

3 место - Амина Саматова (ВКО)

Командное первенство, мужчины

1 место - Алматинская область

2 место - Алматы 1

3 место - ВКО 1

3 место - ВКО 2

Командное первенство, женщины

1 место - Алматы 2

2 место - ВКО 2

3 место - Алматы 1

3 место - ВКО 1.