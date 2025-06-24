В командном первенстве отличились представители Алматы и Алматинской области
В Астане стартовал молодежный чемпионат Казахстана по фехтованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В рамках республиканского турнира определись победители и призеры по фехтованию на шпаге.
Мужчины
1 место - Александр Федотов (Астана)
2 место - Габидин Мустафин (Шымкент)
3 место - Богдан Лукин (ВКО)
3 место - Владимир Сидоров (Алматинская область)
Женщины
1 место - Полина Лесовская (Алматы)
2 место - Наталья Зинякова (Алматы)
3 место - Айзере Нурканова (ВКО)
3 место - Амина Саматова (ВКО)
Командное первенство, мужчины
1 место - Алматинская область
2 место - Алматы 1
3 место - ВКО 1
3 место - ВКО 2
Командное первенство, женщины
1 место - Алматы 2
2 место - ВКО 2
3 место - Алматы 1
3 место - ВКО 1.