Мамины пироги

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Асель Шаяхмет

В конце лета наш дом в деревне всегда превращался в мини-цех по производству солений и варений. Думаю, эта картина многим знакома. Причем в процессе засолок и закруток задействованы были практически все домочадцы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Моя работа в основном заключалась в курьерской доставке «принеси-подай». Но и она для меня была невероятно важной миссией, которую, к слову, я выполняла добросовестно. Могла даже уроки учить мимоходом, но маме с запасами на зиму помочь считала священным долгом. Видно, сказывался мой природный прагматизм.

Сгонять за день в огород раз десять, а то и больше – за листьями смородины, вишневыми веточками, венчиками укропа для маринада – ноу проблем, как говорится! Зато погреб на зиму был забит под завязку: тут тебе и знаменитая «Десятка», и «Лечо», и салат «Зимний». Про стандартные банки с огурцами-помидорами, квашеной капустой с яблоками и вареньем вообще промолчу.

Но кроме заготовок деревенская осень запомнилась мне еще выпечкой. Именно в это время года мама часто доставала противень и пекла свои чудесные домашние пироги. Разные и бесподобно вкусные: с грибами и картофелем, сладкую «Кудряшку»... Но непревзойденным хитом всегда оставался пирог с уткой – мәліш!

Мама запекала его в глубоком казане, чтобы все содержимое – мясо, картофель, лук, специи – спокойно томились в собственном соку, укутанные плотным слоем теста. Ни один семейный праздник не обходился без короля застолья. Отец, восторгаясь, всегда говорил: «Это не пирог, это пища богов!»

Так оно и было, и мы лишь кивали в знак согласия с набитыми ртами. Вкус пирога, а вместе с ним и детства навсегда остался в моей памяти. Мамы давно уж нет, но кое-какие ее кулинарные шедевры мы взяли с собой во взрослую жизнь.

Признаюсь, с закрутками у меня еще как-то не сложилось. А вот пироги пеку, и преимущественно осенью. По большей части для детей, они – мои первые дегустаторы, кулинарные критики и благодарные едоки. Теперь и для них осень – время пирогов и ароматов выпечки на всю квартиру.

Мамин мәліш стал семейной традицией, его мы печем на торжества. Если во многих семьях на праздники готовят чаще всего бешбармак, или правильно – ет, то у нас череда мероприятий, а осенью в нашей семье несколько именинников, открывается пирогом из утки.

Между именинами, когда на улице зябко, печем какие-нибудь незатейливые манники, творожники или курники. Пока в квартире нет отопления, чаще используется духовка: это и способ прогрева, и вкусная выпечка на столе.

Дети с радостью ждут выходных, когда у мамы, наконец, появится время. А всю неделю спорят, что именно будем стряпать. Главное во всем этом процессе суеты – предвкушение. Интересно наблюдать за тем, как дочери снуют возле духовки, придумывают крем, если пирог сладкий, начинку, с удовольствием сервируют стол.

Теперь и у моих детей выработалось четкое представление об осени как о самом хлебосольном периоде. Опять же – преемственность поколений. Уверена, что когда они вырастут, то тоже будут вспоминать мои пироги. А потом, надеюсь, будут и сами с удовольствием печь уже своим детям.

Думаю, и у них осень будет ассоциироваться с ароматом вкусной выпечки и домашнего уюта, когда в зябкие и промозглые осенние дни их согревали не только мамины горячие пироги, но и вложенная в них любовь. Ведь уходят люди, сменяются времена года, забываются ароматы, но чувства, согревшие однажды душу, навсегда остаются с нами.

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#дети #родители #детство #выпечка #осень #мама #пироги

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