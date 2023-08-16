Масштабный казахстанско-китайский бизнес-форум прошел в Шэньчжэне

Свыше 200 бизнесменов Шэньчжэня, крупнейшего экономического и промышленного центра КНР, приняли участие 14 августа 2023 года в первом казахстанско-китайском бизнес-форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Мероприятие, организованное совместно Казахстанско-китайской ассоциацией содействия торговле и Zshenzhen Cross Supply Service Association, собрало потенциальных китайских инвесторов для знакомства с инвестиционными возможностями Казахстана.

На открытии форума заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин отметил тесные и дружеские взаимоотношения народов и культур двух стран.

«Наши страны, наши культуры, экономики тесно связаны давними дружескими и партнерскими взаимоотношениями. Главы обоих государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию их всестороннего сотрудничества. Сегодня мы на пути к открытию в ближайшем времени безвизового режима. Это, несомненно, даст значительный толчок усилению развития культурно-гуманитарных и экономических связей», – сказал С. Жумангарин.

Вице-премьер обозначил 3 основных направления для инвестиций в Казахстан. Первое – логистика, которая включает развитие действующих и создание новых маршрутов, инфраструктуры, погрузочно-разгрузочных центров и так далее. Представляет особый интерес для крупных транспортных операторов.

«В настоящее время создается сеть приграничных торгово-экономических хабов, логистических центров, которые станут основой стран ЕАЭС и Центральной Азии с перспективой дальнейшего расширения. В каждой области Казахстана имеются специальные экономические и индустриальные зоны, созданные с учетом специфики того или иного региона. В рамках этих зон предоставляется пул налоговых преференций, действует специальный правовой режим. Наряду с инвестиционными преференциями в виде освобождения от уплаты налогов и пошлин, с недавнего времени введен инвестиционный налоговый кредит, направленный на снижение нагрузки на инвесторов в первоначальный период их деятельности. В рамках данного кредита инвесторам предоставляется возможность уменьшения на 100% платежей по корпоративному подоходному налогу и (или) налогу на имущество на срок до трех лет», – подчеркнул С. Жумангарин.

На сегодня на границе с Китаем для развития беспрепятственной торговли полностью завершено формирование СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В инфраструктуру СЭЗ наряду с индустриальной и логистической зонами входит сухой порт. Он был запущен в 2015 году для консолидации и дистрибуции грузов на востоке страны.

В 2014 году в порту Ляньюньган был создан совместный с китайскими партнерами логистический терминал, который сейчас является основным пунктом консолидации грузопотоков в/из Казахстана. Сухой порт в технологической увязке с двумя железнодорожными переходами на границе с Китаем, железной дорогой Жетыген – Коргас и автомагистралью Западная Европа – Западный Китай и привлечением компетентных крупнейших транспортно-логистических операторов открыл новый этап в развитии Евразийских трансконтинентальных перевозок.

Вторым направлением для инвестиций вице-премьер отметил глубокую переработку продукции, а третьим – сельское хозяйство.

Справочно: взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла рекордных показателей в 2022 году, составив $24,1 млрд. В том числе экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд. Торговля между странами за первое полугодие 2023 года показала рост на 20,5% и составила $13,6 млрд, из которых $6,3 млрд – это казахстанский экспорт.

Напомним, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин находится с 13 августа 2023 года с рабочим визитом в Китае. В Шэньчжэне вице-премьер встретился с руководством двух конгломератов Amer International Group и Huawei technologies.