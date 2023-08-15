Жумангарин предложил Huawei развивать IT-инфраструктуру и цифровизацию в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках рабочего визита в КНР заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин 13 августа посетил офис Huawei в городе Шэньчжэне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В демонстрационном зале офиса компании казахстанской делегации представили цифровые решения и результаты внедрения AI в управление транспортом, инфраструктурой городов-миллионников, в процесс полного производственного цикла нефтяной промышленности, от upstream до downstream, в добыче угля, горнорудной промышленности, в портовой инфраструктуре и других отраслях.

Например, Smart City Intelligent Operation Center позволяет сформировать обращение горожанина в заявку в уполномоченный орган Правительства за 30 минут, а исполнение заявки занимает до 24 часов. Smart Port заменил тяжелый труд погрузки контейнеров в порту Tяньцзинь на дистанционное управление и мониторинг. В угольных шахтах, благодаря Coal Sheater Remote Control, основанной на технологии 5G+AI, рабочие процессы полностью управляются с поверхности. Как сказали в Huawei, «наши шахтеры сидят в костюмах в офисах, добывая уголь».

На встрече со старшим вице-президентом, президентом департамента по внешним коммуникациям Huawei Technologies Co. Ltd. Ван Цзянфэнем Серик Жумангарин обсудил последние тренды цифровизации и возможности сотрудничества для развития казахстанской цифровой экосистемы.

«В мире не так много компаний, которые считаются легендарными. В свое время я был в компании Nokia, а теперь нахожусь в Huawei. Тот огромный рывок, который сделал Huawei за последние годы, является отражением огромного рывка, который сделал сам Китай. И мы очень заинтересованы, чтобы компания поделилась своим опытом в сфере внедрения цифровых технологий, видим большой потенциал в сотрудничестве для развития нашей цифровой экосистемы. В этом году Huawei Technologies и национальная компания КТЖ подписали соглашение о намерении по цифровизации железнодорожной сети в Казахстане с использованием новых технологий. Уверен, что это сотрудничество окажет положительное влияние на развитие торгово-транспортной связанности Казахстана, заложит основу в превращение Казахстана в цифровой хаб Центральной Азии. Мы рассмотрим любые предложения в отношении Казахстана», – отметил вице-премьер.

Со своей стороны Ван Цзянфэн выразил признательность за приезд казахстанской делегации в офис Huawei. Представители компании презентовали свое видение цифрового развития Казахстана «Путь к Цифровому Казахстану и Евразийскому хабу». Компания Huawei, отметившая 25 лет работы в Казахстане, заявила, что будет продолжать работать в качестве надежного и проверенного долгосрочного партнера, внося свой вклад в устойчивое развитие Казахстана в качестве регионального цифрового центра.

«Мы заинтересованы в возможности локализации производства технологий Huawei на территории Казахстана, это способствовало бы переносу знаний и опыта, а также стимулировало рост местной экономики. Мы открыты к любым предложениям со стороны Huawei по разработке и внедрению инновационных решений, способствующих развитию наших отраслей. Приглашаем Huawei рассмотреть возможности для внедрения инновационных решений в образовательные и медицинские сферы Казахстана, что поможет повысить качество услуг и уровень жизни наших граждан. Мы стремимся к установлению долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с Huawei, основанного на принципах взаимного доверия, инноваций и взаимной выгоды для обеих сторон», – предложил Серик Жумангарин. 

Справочно: компания «Huawei Technologies Co., Ltd», созданная в 1987 году в Китае, является ведущим глобальным поставщиком инфраструктуры ИКТ, решений «зеленой» энергетики, облачных вычислений и интеллектуальных устройств. Huawei имеет более 120 тысяч активных патентов по всему миру, более 700 реализованных проектов «умного» города, сотрудничество более чем с 35 тысячами партнеров по всему миру. 267 компаний из списка Fortune Global 500 выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации. Цифровые энергетические решения Huawei помогли выработать 695,1 млрд кВт «зеленой» энергии и сохранить 19,5 млрд кВт электричества, что равно сокращению 340 млн тонн СО2 и посадке 470 млн деревьев. В настоящее время компания находится на 49 месте в списке Global Fortune 500.

#политика #Китай #экономика #Правительство #международное сотрудничество #Жумангарин #рабочий визит

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