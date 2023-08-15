Рабочий визит Жумангарина в Китай: вице-премьер встретился с руководством Amer International Group

Рабочий визит заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина в Китай начался 13 августа 2023 года с города Шэньчжэнь – крупнейшего экономического и промышленного центра страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Здесь находятся офисы 10 китайских компаний, входящих в мировой рейтинг Global Fortune 500. В день пребывания в Шэньчжэне вице-премьер встретился с руководством двух конгломератов, входящих в этот список – Amer International Group и Huawei technologies.

Amer International Group – китайский международный промышленный конгломерат, занимается добычей сырья и обработкой металлов. Компания имеет офисы в Шэньчжэне, Шанхае, Тяньцзине, Чунцине, 3 международные штаб-квартиры в Сингапуре, Женеве и Лос-Анджелесе. В последние годы группа стремительно развивает промышленные и стратегические инвестиции, научно-технологические интеллектуальные парки, финансовые инвестиции, торговые площадки, занимается созданием полупроводниковых промышленных кластеров и проектированием микросхем. Является ведущим мировым производителем новых металлических материалов. В 2021 году заняла 68 место в списке Global Fortune 500.

Во время встречи с основателем и председателем правления Amer International Group Ван Вэньинем Серик Жумангарин подчеркнул, что между двумя странами, руководители которых находятся в дружеских отношениях, бизнес также должен развиваться в тесном дружеском партнерстве.

«Нам известно, что ваша компания занимается металлообработкой, внедрила достаточно глубокий процесс переработки сырья, и мы предлагаем вам помочь Казахстану организовать в нашей стране собственное производство обработки металлов. Казахстан заинтересован в инвестициях в эту сферу. Мы производим алюминий, цинк, медь и другие металлы, но готовой продукции из них делаем очень мало. В соответствии с национальным законодательством, Правительство предоставляет инвестиционные преференции через заключение инвестиционного контракта. Внедрен новый инвестиционный инструмент – Соглашение об инвестициях, предоставляющее инвесторам особые условия, в том числе стабильность. Приглашаем вас поработать с нами в этом направлении, наладить практическое двустороннее сотрудничество», – сказал С. Жумангарин.

Вице-премьер Казахстана пригласил компанию принять участие в налаживании всего процесса – от разведки и добычи до обработки металлов.

«Нам было бы интересно, если бы вы поделились своими знаниями в производстве полупроводников, обучили наших специалистов технологиям обработки металлов», – подчеркнул он.

Ван Вэньинь положительно встретил предложения казахстанской стороны.

«Сегодня из 200 китайских компаний мы входим в первую 20-ку, а среди частных 100 компаний – в пятерку лучших. В мировом рейтинге Global Fortune 500 в настоящее время занимаем 124 место с доходностью свыше $100 млрд в год. Благодаря нашим технологиям переработки мы увеличиваем стоимость сырья сперва в 10 раз, потом – в 100, а по некоторым товарам – в 1000 раз от первоначальной стоимости его сырья. Если вы предлагаете нам участвовать в проектах от добычи до переработки, и в Казахстане есть льготы при осуществлении инвестиционных проектов, то на таких условиях мы заинтересованы в участии», – заявил Ван Вэньинь.

Что касается подготовки кадров, основатель Amer International Group отметил, что его компания сотрудничает в этом направлении с инвесторами.

«При реализации совместных инвестпроектов казахстанские специалисты могут приезжать и обучаться тому, что мы знаем, в Китае. Казахстан граничит с СУАР, и с точки зрения транспортной доступности мы видим большой потенциал в сотрудничестве в этом регионе. В этом регионе у нашей компании есть предприятие по переработке меди. Можем обсудить создание такого же предприятия в Казахстане», – предложил он.

Также Ван Вэньинь выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Стороны договорились, что по возвращении казахстанской делегации Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовит пул предложений для возможного сотрудничества и направит китайской стороне на рассмотрение.