Мбаппе побил рекорд Месси и вошел в историю

В мире, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Круче только Роналду

Фото: instagram.com/psg

Нападающему "Пари Сен-Жермена" Килиану Мбаппе покорилось историческое достижение в Лиге чемпионов: француз побил рекорд Лионеля Месси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это произошло в ответном матче 1/8 финала против "Реал Сосьедада" (2:2), в котором Мбаппе сделал дубль. Для француза эти голы стали 12-м и 13-м на выезде в Лиге чемпионов.

По этому показателю Килиан обошел Месси (12 голов). Больше только у португальца Криштиану Роналду - 23 выездных гола.

Добавим, что Мбаппе оформил 35 результативных действий (24 гола, 11 ассистов) в 32 выездных матчах ЛЧ. Это на 7 действий больше, чем сделал любой другой футболист с момента дебюта француза в турнире (2016/17).

Кроме того, Мбаппе забил 45-й гол в ЛЧ. В возрасте до 25 лет подобное удавалось только Месси – Килиан стал вторым. Всего же у него 45 голов + 26 ассистов в 69 матчах турнира. В последних 10-ти матчах плей-офф ЛЧ француз забил 9 мячей.

Также это 46-й гол Мбаппе в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.

Больше на этом этапе турнира забили только Роналду (67), Месси (49), Карим Бензема (34), Роберт Левандовски (31) и Томас Мюллер (27).

Отметим, что ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 3 года. После подписания Месси в 2021 году парижане дважды подряд вылетали в 1/8 финала ЛЧ.

#рекорд #гол #история #Месси #Мбаппе

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