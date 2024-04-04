МЧС: информация о паводковой ситуации на 4 апреля

МЧС проводит мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и дронов, в некоторых регионах проводятся взрывные работы на реках, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и области Улытау продолжается ликвидация последствий паводков и эвакуация людей в безопасные места.

На контроле находится 77 размывов автодорог, из них 4 моста и 73 дорожного полотна, 114 переливов автодорог. Без транспортного сообщения 63 населенных пунктов, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

Из-за повышения уровня реки Есиль произошло подтопление 7 дворовых территорий частных жилых домов в с.Двуречное Есильского района Акмолинской области. В связи с угрозой подтопления 16 частных жилых домов 47 человек размещены у родственников, на возвышенность отогнано 10 голов домашнего скота.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 11 тыс. чел. и 2,5 тыс ед. техники, 626 водооткачивающих средств и 140 плавательных средств и 9 воздушных судов МЧС, МО, МВД, КНБ и местных исполнительных органов, организаций.