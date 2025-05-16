МЧС обратилось к казахстанцам в связи с сильной жарой
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В республике установилась необычная для мая очень жаркая погода
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК напоминает меры предосторожности при сильной жаре:
- ограничить пребывание на улице, особенно в самые жаркие часы;
- избегать интенсивной физической нагрузки;
- соблюдать питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;
- купаться только на оборудованных пляжах;
- не оставлять детей без присмотра у воды.
О чрезвычайной ситуации сообщите по номеру «112»!
Также в министерстве отметили, что в большинстве регионов страны ожидаются опасные гидрометеорологические явления: сильный дождь, грозы, град, туман, порывы ветра, пыльная буря и сильная жара.
МЧС просит следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.