В республике установилась необычная для мая очень жаркая погода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК напоминает меры предосторожности при сильной жаре:

- ограничить пребывание на улице, особенно в самые жаркие часы;

- избегать интенсивной физической нагрузки;

- соблюдать питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;

- купаться только на оборудованных пляжах;

- не оставлять детей без присмотра у воды.

О чрезвычайной ситуации сообщите по номеру «112»!

Также в министерстве отметили, что в большинстве регионов страны ожидаются опасные гидрометеорологические явления: сильный дождь, грозы, град, туман, порывы ветра, пыльная буря и сильная жара.

МЧС просит следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.