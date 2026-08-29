Новый пост «Ауыл құтқарушылары» открыли в Акмолинской области

Фото: МЧС

В селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области открылось 248-е в Казахстане добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары», передает Kazpravda.kz.

Новый пост будет обеспечивать противопожарную безопасность пяти населенных пунктов, в которых проживают более 3,2 тыс. человек. Ближайшая специализированная пожарная часть находится в 71 километре от села.

«Для оперативного реагирования подразделение оснащено пожарной автоцистерной, необходимым оборудованием, средствами связи и обмундированием. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС», - заявили в МЧС.

Противопожарный пост создан при поддержке местного предпринимателя. Министерство по чрезвычайным ситуациям передало формированию необходимое оснащение и экипировку.

На посту также созданы условия для несения службы личным составом.