Новый пост «Ауыл құтқарушылары» открыли в Акмолинской области

Чрезвычайные ситуации

Добровольное формирование будет обеспечивать противопожарную безопасность пяти населенных пунктов

Фото: МЧС

В селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области открылось 248-е в Казахстане добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары», передает Kazpravda.kz.

Новый пост будет обеспечивать противопожарную безопасность пяти населенных пунктов, в которых проживают более 3,2 тыс. человек. Ближайшая специализированная пожарная часть находится в 71 километре от села.

«Для оперативного реагирования подразделение оснащено пожарной автоцистерной, необходимым оборудованием, средствами связи и обмундированием. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС», - заявили в МЧС.

Противопожарный пост создан при поддержке местного предпринимателя. Министерство по чрезвычайным ситуациям передало формированию необходимое оснащение и экипировку.

На посту также созданы условия для несения службы личным составом. 

Популярное

Все
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
Профессионалы подземной вахты
Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания…
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
Установочное заседание
В защиту авторских прав
На все сто!
Продавал обещания
Горняк и его команда
Ход Динары Садуакасовой
Казводхоз: на стадии масштабной трансформации
Конституция: подходы к международным договорам
Общественный диалог должен трансформироваться в действия
Говорят депутаты Курултая
«Мы не просто закрыли полигон – мы превратили его в площадку для науки»
Есть только миг
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия
В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных активов
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Небо возможностей: как новые терминалы, транзитные авиахабы и маршруты связывают Казахстан с миром
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Пропавшего ребенка нашли за 10 минут в области Абай
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя

Читайте также

Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства
Сильный пожар произошел в игровом клубе в Таразе
Три лесных пожара потушили за сутки в Казахстане
МЧС запустило новые станции мониторинга селевой опасности п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]