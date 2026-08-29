Спасатели предупредили родителей об опасности выпадения детей из окон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники ДЧС Мангистауской области совместно с полицией провели профилактическую работу по предупреждению случаев выпадения детей из окон, передает Kazpravda.kz.

Во время встреч с жителями специалисты рассказали родителям о мерах, которые помогут снизить риск несчастных случаев. В частности, взрослых призвали не оставлять малолетних детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

«Родителям необходимо устанавливать на окна специальные защитные замки, а также объяснять детям правила безопасного поведения», — сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

Спасатели подчеркнули, что ответственность за безопасность ребенка прежде всего лежит на взрослых. Родителям рекомендуют контролировать доступ детей к окнам и заранее принимать необходимые меры защиты.

Профилактическая работа проводится для привлечения внимания жителей к рискам и предотвращения несчастных случаев с детьми.