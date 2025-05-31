МЧС РК представило инновационные капсульные дома в Алматы

Строительство
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30 мая 2025 года в Алматинской области и в г. Алматы на наблюдательных гидропостах Батан (река Турген), Кумбелсу на ущелье Алма-Арасан (река Улкен Алматы) состоялась первое в истории внедрение инновационных капсульных домов, разработанных специально для высокогорных условий.

Фото: МЧС РК

Этот уникальный проект реализован по инициативе Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Чингиса Аринова, и стал важным шагом в направлении модернизации национальной системы селевой безопасности.

Церемония передачи новых жилых модулей Главному управлению «Казселезащита» МЧС РК прошла с участием Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Чингиса Аринова, руководителя «Казселезащита», директора частного фонда «Фонд казахстанских спасателей», начальников ДЧС города Алматы и Алматинской области. Уникальный проект поддержан частном фондом «Фонд казахстанских спасателей», что подчёркивает важность общественного участия в укреплении системы безопасности.

  «Мы открываем новую страницу в обеспечении комфорта и безопасности для наших сотрудников в самых труднодоступных условиях. Эти капсульные дома не просто современные технологии, это реальный вклад в повышение устойчивости перед природными угрозами. Именно такие решения определяют лицо МЧС нового поколения. Я уверен, что такие современные подходы — это важный шаг вперёд в деле повышения готовности нашей страны», - отметил Чингис Аринов.

Новые капсульные дома призваны кардинально улучшить условия труда наблюдателей в труднодоступных и высокогорных районах, где круглосуточный мониторинг представляет особую важность в период паводков и повышенной селевой активности.

Каждый жилой модуль площадью 24 кв.м. состоит из трёх функциональных секторов: рабочей зоны, санитарно-бытовой и спальной с базовой мебелью. Модуль оснащён автономным отоплением, освещением и энергоснабжением, а также утеплён и герметизирован в соответствии с требованиями высокогорной эксплуатации. Также на территории наблюдательных постов были высажены молодые саженцы деревьев.  

Внедрение инновационных модулей реализуется в пилотном формате, и уже сегодня показал свою эффективность. В будущем планируется расширение инициативы и установка аналогичных капсульных домов на других стратегически важных высокогорных гидропостах. Это позволит создать единую модернизированную сеть мониторинга на всей территории страны.

 

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