Дом культуры, вокзал и спорткомплекс открыли в регионах Казахстана за неделю

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по развитию инфраструктуры и повышению качества жизни граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На прошедшей неделе в регионах республики были введены в эксплуатацию новые социальные и транспортные объекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Обновление транспортной инфраструктуры. В Туркестанской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала «Түлкібас» с вековой историей. Комплекс рассчитан на обслуживание порядка 200 пассажиров в сутки, вместимость зала ожидания увеличилась вдвое — до 90 мест. В здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, работают кассы, справочное бюро, пункты питания, комната матери и ребенка.

По государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» в селе Нурлыкент Жамбылской области открыт новый спортивный комплекс с универсальным залом и современным инвентарем. Всего в регионе действует 2 465 спортивных объектов: в прошлом году было введено 10 комплексов, в текущем планируется завершить строительство еще 12.

В селе Жібек жолы Алматинской области открыт Дом культуры на 200 мест стоимостью 658 млн тенге. Комплекс площадью 5 га оснащен зрительным залом со сценой и кабинетами для творческих секций. На базе объекта запущены кружки национального искусства, центр акынов «Шежіре» и ансамбль старшего поколения.

В рамках поручений Президента по реализации проекта «Читающая нация» в Алматы запускаются пункты выдачи книг городских библиотек. Первый филиал с фондом более 2 000 изданий открылся на территории торгового центра в Жетысуском районе, сделав библиотечные услуги доступнее для горожан.