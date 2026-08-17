На 5,5 млрд тенге из возвращенных активов строят школу в области Жетісу

Объект на 600 ученических мест возводится в селе Балпық би Көксуского района

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Президента по возврату незаконно приобретенных и выведенных из страны активов из Специального государственного фонда выделено 5,5 млрд теңге на строительство новой общеобразовательной школы в области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Необходимость нового объекта связана с ростом населения и увеличением нагрузки на действующую образовательную инфраструктуру. Новая школа обеспечит детям доступ к современной образовательной инфраструктуре рядом с местом проживания. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.

Всего в рамках работы по возврату активов правительством одобрено финансирование более 500 социальных проектов на сумму 610 млрд теңге. Средства фонда направляются на строительство и модернизацию объектов образования, здравоохранения, спортивной и коммунальной инфраструктуры по всей стране. В сфере образования ведется реализация 17 проектов на сумму 64,4 млрд теңге.

#школа #строительство #возврат активов

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