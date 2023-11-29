Требования к электромобилям и их зарядным станциям введут в Казахстане

Транспорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Требования к электромобилям и их зарядным станциям разработало министерство по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Поддерживая популяризацию и развитие в Казахстане экологически чистого транспорта, в МЧС в то же время отметили, что в действующем законодательстве не предусмотрена выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей.

"В стране сегодня отсутствуют требования, определяющие безопасную эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей.

При этом в последнее время в нашей республике, как и во всем мире, растет спрос на электромобили. Учитывая актуальность вопроса, МЧС инициировало необходимость быстрого принятия решений в урегулировании безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций.

Мы изучили опыт зарубежных стран по эксплуатации электромобилей и зарядных станций. На основе опыта России и Норвегии МЧС сформированы необходимые требования к электромобилям и их зарядным станциям, которые направлены в министерство промышленности и строительства для дальнейшего их внесения в строительные нормы", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что направлены запрос в МИД для получения нормативных требований Китая и Турции по размещению электромобилей и их зарядных станций в паркингах, а также предложение в МТИ о необходимости принятия соответствующих стандартов для электрокаров и их зарядных устройств.

Кроме того, Академия гражданской защиты имени М. Габдуллина проводит научно-исследовательскую работу по изучению состава литий-ионных аккумуляторов, их способов и методов пожаротушения.

В МЧС напомнили, что в сентябре 2023 года на складе хранения электромобилей и их комплектующих запасных частей в Узбекистане произошел взрыв, в результате которого пострадали более 150 человек.

"Этот и другие похожие факты вызывают обеспокоенность МЧС. Поэтому это направление требует особого внимания со стороны соответствующих госорганов.

В ближайшее время госорганы примут все необходимые поправки в НПА и нормативно-техническую документацию РК, включая последующие изменения и дополнения в правила пожарной безопасности", – заключили в министерстве. 

Ранее в ведомстве заявили, что использование зарядных станций для электромобилей в паркингах недопустимо.

#пожарная безопасность #электромобили #аккумулятор

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