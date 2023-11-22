Можно ли заряжать электромобили в паркингах, ответили в МЧС

Использование зарядных станций для электромобилей в паркингах недопустимо. Об этом заявили в МЧС РК, передает Kazpravda.kz .

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"Министерство по чрезвычайным ситуациям, учитывая многочисленное количество поступающих обращений граждан по вопросу размещения электромобилей и их зарядных станций, обеспокоено отсутствием требований для них в нашей стране. Данный факт требует особого внимания со стороны всех заинтересованных государственных органов, так как в последнее время в нашей республике, как и во всем мире, растет спрос на электромобили", - говорится в сообщении.

Так, согласно сведениям министерства внутренних дел, по состоянию на 25 сентября текущего года на территории республики эксплуатируются более 6,5 тыс. электромобилей. При этом аккумуляторы, установленные на электромобилях, требуют регулярной зарядки электроэнергией. На сегодня в стране наблюдается динамичная установка зарядных станций на парковках и в паркингах жилых и общественных зданий.

Вместе с тем, МЧС обращает внимание на пожароопасные характеристики литейно-ионных аккумуляторов, установленных в электромобилях. Зарубежный опыт тушения пожаров на электромобилях показывает, что литейно-ионные аккумуляторы могут закорачиваться, выходить из строя и самопроизвольно воспламеняться и взрываться.

В связи с чем, МЧС изучив международный опыт по размещению электромобилей и их зарядных станций, отмечает необходимость внесения изменений в государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства в части установления требований к месту размещения зарядных станций, количеству размещаемых электромобилей и зарядных станций; минимальным расстояниям и т. д. Дополнительно направлены запросы в Китай и Турцию для изучения практического опыта использования электрического транспорта.

Отмечается, что МЧС в адрес уполномоченного органа по делам архитектуры и градостроительства направило письмо о необходимости установления соответствующих требований в госнормативах.