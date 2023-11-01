Металлы, атомная станция и инвестиции

Политика
95
Полонская Юлия
корреспондент

Зарубежные СМИ называют Казахстан «Азиатской Женевой». Международная повестка нынешней недели заставляет в очередной раз убедиться в правоте этого образного сравнения. Открыл же ее официальный визит Президента Франции Эмманюэля Макрона в нашу страну 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Геополитический журнал «Conflits» называет казахстанскую модель внешней дипломатии прагматичной. Автор К. Оффелен пишет это без укора, наоборот, с неким пиететом.

«Казахстан развивает многовекторную дипломатию, ведя диалог с Китаем и Россией, а также со странами НАТО. Такая дипломатическая стратегия позволяет ему заявить о себе как о некоем балансе между соперничающими державами. Были американский империализм, российский ирредентизм, французский универсализм и эрдогановский пантюркизм. Существовали северокорейский изоляционизм, китайский госкапитализм, швейцарский нейтралитет и нефтедипломатия Саудовской Аравии. И вот еще – казахстанская «многовекторная дипломатия», – отмечает автор.

Под этим техническим названием, по мнению издания, скрывается прагматичный и реалистичный стиль внешней политики, который заключается в том, чтобы управлять своей независимостью и при этом превращать всех в своих союзников.

«Речь идет о том, чтобы не складывать все яйца в одну корзину: эта среднеазиатская страна, освободившаяся от советского ига в 1991 году, ведет диалог, обменивается и торгует со всеми. От России до Китая, через Европу, США, Турцию и Афганистан − Казахстан не отстраняется ни от одного из государств, с кем построил международные отношения, как бы, освобождаясь от опеки.

Европейский союз стал его ведущим торговым партнером (40% торговли) и ведущим иностранным инвестором. В 2010 году Казахстан также стал первой постсоветской страной, председательствующей в ОБСЕ, в 2015 году вступил во Всемирную торговую организацию, в 2017-м занял место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, в том же году организовал в Астане Международную выставку «ЭКСПО», посвященную энергетике будущего. Все это свидетельствует об эффективности ее «многовекторной» внешней политики и стремлении выйти из региональной изоляции, чтобы влиять на будущее мира».

Издание отмечает вклад нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева, дипломата по образованию, в развитие этой тотальной стратегии.

Ответ на вопрос, почему расширение взаимодействия Франции с Центральной Азией видится крайне важным для Европы, пытается найти издание Emerging Europe (Великобритания). Автор материала – преподаватель политологии в Ратгерском университете Нью-Джерси (США) Майкл Росси – отвечает:

«Потенциальные выгоды от расширения сотрудничества с Центральной Азией − с точки зрения энергетической безопасности, геополитической стабильности и экономического роста − слишком значительны, чтобы их игнорировать».

По мнению эксперта, расширение контактов важно как для Франции, так и для Европы в целом.

«Укрепление связей с Центральной Азией может обеспечить энергетическую безопасность Европы, поставки редкоземельных элементов и восстановление геополитического баланса в Центрально-Азиатском регионе. Одним из очевидных преимуществ укрепления альянса с ЦА является потенциальное сотрудничество в энергетической сфере. В частности, Казахстан обладает значительными запасами урана и является крупнейшим в мире его производителем. Учитывая, что около 70% электроэнергии во Франции вырабатывается за счет атомной энергетики, углубление партнерства могло бы обеспечить стабильные поставки урана для французских реакторов».

Кроме того, такое партнерство могло бы решить обостряющиеся энергетические проблемы Европы.

«Недавние потрясения на мировых энергетических рынках в сочетании с политической напряженностью подчеркнули необходимость диверсификации источников энергии в Европе. Центральная Азия с ее неиспользованными запасами углеводородов и потенциалом возобновляемых источников энергии представляет собой эффективное решение. Примечательно, что Казахстан готовится провести референдум по вопросу строительства атомной электростанции на своей территории. Учитывая большой опыт Франции в атомной отрасли, это открывает широкие возможности для сотрудничества. Франция, где расположены одни из ведущих мировых компаний в области атомной энергетики, обладает как опытом, так и техническими знаниями, которые помогут Казахстану справиться с проблемами строительства и управления ядерным объектом. Потенциальное партнерство предполагает не только строительство, но и обмен знаниями, разработку мер безопасности и заключение долгосрочных контрактов на техническое обслуживание и эксплуатацию», – пишет издание.

«Le Figaro» (Франция) считает, что визит Эмманюэля Макрона является «воплощением в жизнь подписанного в 2008 году Договора о стратегическом партнерстве».

Сегодня французский бизнес активно работает в Казахстане, отмечает издание. Среди крупнейших его представителей – компания Total, владеющая 16,81% акций гигантского морского нефтяного месторождения Кашаган, а также Orano, которая в 2022 году будет добывать 37% природного урана на рудниках Казахстана (и 12% на рудниках Узбекистана).

Президента Франции сопровождает делегация из примерно пятнадцати руководителей предприятий, представляющих такие крупные группы, как EDF, Orano, Suez, Lactalis и другие. Анонсировалось подписание ряда контрактов, в том числе с компанией Total Energies в Казахстане по проекту ветропарка в «Мирном» мощностью 1 ГВт.

Производство электроэнергии – прекрасный пример того, как в Казахстане связаны политический и экономический суверенитет. В условиях быстрого экономического и демографического роста (ожидается, что в этом месяце население страны перешагнет 20-миллионный рубеж) эта огромная республика вынуждена импортировать часть электроэнергии из России.

Сосредоточившись на возобновляемых источниках энергии (целевой показатель – 15% к 2030 году и 50% к 2050-му), страна стремится избежать зависимости от России, избежать надвигающегося дефицита и идти в ногу с глобальным переходом к низкоуглеродной экономике.

Редкоземельные элементы – это нефть завтрашнего дня, необходимая для энергетического перехода.

«С тех пор, как Запад открыл глаза на свою чрезмерную зависимость от Китая в этой области, он многократно усиливает свои стратегии диверсификации. Чтобы обеспечить себя ресурсами, Европейский союз все чаще обращается к таким странам, как Канада, Австралия и Казахстан», – поясняет директор Французского института международных отношений Тома Гомар на страницах французского издания «Le Monde».

В частности, «Париж претендует на участие в проекте строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Но на повестке дня будет стоять и вопрос доступа к критически важным металлам. Казахстан является одной из самых привлекательных в регионе стран для иностранцев, в частности, благодаря проводимым реформам. Когда страна стала независимой, она смогла разрабатывать свои месторождения углеводородов, привлекая международные компании, обладающие необходимыми техническими навыками», – отмечают эксперты издания.

#казахстан #Астана #Франция #Токаев #президент #бизнес #Макрон

Популярное

Все
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Работа над ошибками
Испытание броней
В границах обездоленного
Коллекционирует... газеты
Подвиг снайпера Курбатовой
«Бескрылые» качели
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Впервые за 30 лет в КазНАИУ будет построено общежитие для студентов и молодых ученых
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Самоуправство наказуемо
Судьба моя – железная дорога
Большая к музыке любовь
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Бизнес без барьеров
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Участие казахстанских миротворцев в урегулировании конфликт…
Ряд документов подписан по итогам переговоров президентов К…
В партии AMANAT рассмотрели проект республиканского бюджета…
На перекрестке интересов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]