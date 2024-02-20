Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Костанайской области

В селе Антоновка Костанайской области произошел пожар в отдельно стоящем частном доме, передает Kazpravda.kz

— Пожар распространился на площади 30 кв м. Из горящего дома пожарными эвакуировано два газовых баллона объемом по 27 литров. Также обнаружено тело мужчины 1978 г.р. Причина пожара устанавливается, — сообщили в МЧС.