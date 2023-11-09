На берегу Евфрата произошла перестрелка между силами США и Сирии

В мире
54

По данным телеканала Al Mayadeen, в Сирии начались бои между американскими военными вместе с союзными им курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (SDF) и сирийской армией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру 

Фото: kazpravda.kz

Столкновения произошли в Дейр-эз-Зоре, США и курдские отряды находятся на восточном берегу Евфрата, сирийцы наступают со стороны запада.

Источник телеканала уточнил, что в ожесточенном противостоянии используются различные виды оружия среднего калибра, тяжелая артиллерия и ракеты.

Ранее стало известно, что Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

#Израиль #США #Палестина #Сирия #ракета #ХАМАС #атака

Популярное

Все
Домбристы ансамбля «Шалқыма» победили на Fest Festival в Ташкенте
Проводили на пенсию поливая из шлангов
Казахская Мария Кюри
Танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
Благодаря программе «Аңсаған сәби» казахстанцев станет больше
Оплату за проезд предложено изменить
Заложники ситуации
Зона «красная», износ – высокий
С уважением к многовекторности
Наш опыт – пример для многих
Рациональная демократия. Философия политических реформ президента
На высоком уровне
Взаимное обогащение
В честь защитника Родины
Плохой ли менеджер государство?
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану
В гости к Достоевскому
Здесь будет город-сад!
Весь мир – одна семья
«Как не любить мне эту землю...»
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
О наших сокровищах узнает весь мир
Режим ЧС ввели в Италии
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
Ни к селу ни к городу
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Читайте также

106 грузовиков с помощью принял Красный Полумесяц для секто…
Верховный комиссар ООН лично проверяет доставку гумпомощи в…
Почти 100 самолетов доставили в Эль-Ариш гуманитарный груз …
ВОЗ: сектору Газа ежедневно нужно 500 грузовиков с гумпомощ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]