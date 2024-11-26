Полмиллиарда тенге похитил в Шымкенте несостоявшийся партнер по бизнесу

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул иностранца, обещав ему участие в совместном бизнесе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд установил, что казахстанец, войдя доверие к гражданину КНР, путем обмана похитил денежные средства потерпевшего в особо крупном размере в сумме свыше 537 млн тенге.

Вина подсудимого доказана его показаниями, также показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу.

Потерпевшие просили суд назначить подсудимому строгое наказание и удовлетворить гражданские иски. Подсудимый вину не признал и просил вынести оправдательный приговор.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Гражданские иски удовлетворены. Приговор суда не вступил в законную силу.