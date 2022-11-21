Набором трафаретных и предвзятых выводов назвали в МИД РК мнение ОБСЕ об итогах выборов

МИД РК отреагировало на выводы наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ касательно внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Фото: Kazpravda.kz

Пресс-служба Министерства иностранных дел РК опубликовала официальный комментарий ведомства к заявлению о предварительных выводах и заключениях Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами, сообщает Kazpravda.kz.

"Заявление о предварительных выводах и заключениях Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики.

Как известно, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии» (Хельсинский документ 1992 г.).

В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона.

Заявление Миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость.

Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание", - говорится в заявлении МИД РК.

Как пишут СМИ, по мнению наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для приведения законодательства в соответствие с обязательствами ОБСЕ.

По словам главы миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Уршулы Гацек, в СМИ фактически отсутствовали аналитические репортажи.

Также глава миссии порекомендовала снизить требования к кандидатам, в том числе касающиеся образования, места жительства и опыта работы на государственной службе или выборных должностях.