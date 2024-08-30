Народ – источник власти

Вот уже 29 лет правовое регулирование жизни народа ­Казахстана происходит в рамках норм Конституции 1995 года.За это время прои­зошло много кардинальных событий в политической, экономической, правовой системе общества и государства. В том числе в части коренного пересмотра компетенций и полномочий институтов государственной власти с целью обеспечения ее реального разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и полноценного взаимодействия друг с другом с использованием системы сдержек и противовесов.

фото из архива "КП"

По результатам Республиканского референдума законодательно (главным образом это законы от 8 июня 2022 года, 17 сентября 2022 года) правовому статусу Президента приданы совершенно новые качества, усиливающие его функ­ции как символа и гаранта единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, к тому же исключаю­щие с его стороны любые политические предпочтения. Это полный отказ от полити­ческого руководства партией власти и членства в ней, а также конкретный заслон разным проявлениям непотизма в его близком окружении. И как продолжение этой последовательной политической воли, только семилетний срок президентства, а также состояние в правовом статусе Президента не более одного раза.

В контексте изложенного законодательно оформлены децентрализация государственной власти, отказ от чрезмерных властных кадровых полномочий Президента по отношению к руководству на региональном и местном уровнях исполнительной власти, перенаправление большинства функций государства на региональный уровень, мотивированное развитие полномочий и активности местных маслихатов.

Коренные преобразования произошли в дея­тельности Парламента и маслихатов страны, которые вылились в пересмотр порядка их формирования и деятельности. Таким образом, сегодня часть депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов областей, столицы и городов рес­публиканского значения избирается народом (30%), другая их часть – на основе списков победивших на выборах партий (70%). Однако в силу важности поддержания тесной связи населения с депутатами, их взаимной ответственности в формировании маслихатов районов и городов сохранен мажоритарный подход, то есть депутаты данного уровня представительной власти избираются непосредственно населением страны. При этом в логике формирования Сената Парламента более точно отражена его тесная связь с регионами, чтобы одобренные им законы, разработанные на уровне Мажилиса, отражали насущные потребности и интересы населения страны.

В числе принципиальных политико-правовых новелл в интересах непрерывного функционирования системы государственной власти состоялась реорганизация «телохранителя» Конституции – Конституционного совета – в Конституционный суд государства с избранием его судей только на один раз и со сроком полномочий не более восьми лет. Это привело также к объективному расширению круга субъектов обращения в данный суд путем отнесения к ним Генерального прокурора, Уполномоченного по правам человека РК, граждан. Одновременно усилен правовой статус прокуратуры и Уполномоченного по правам человека до регламентации их деятельности на уровне конституционных законов и отражением правосубъектности Уполномоченного по правам человека уже в нормах Конституции.

Итоги республиканского референдума вылились в возрождение в интересах народа, национальной безопасности и правильного управления территориями, привели к образованию трех новых областей – Жетысу, Улытау, Абай, разумно созданных на соответствующих территориях Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей. Отдавая дань уважения памяти Динмухамеда Кунаева, город Капшагай как новый центр Алматинской облас­ти был переименован в город Конаев.

Бесспорно, суть этих и многих других концептуальных обновлений в жизни общества и государства необходимо рассматривать как воплощение воли, мечты народа как единственного источника государственной власти в условиях идеологии Справедливого Казахстана.