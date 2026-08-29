Профессионалы подземной вахты

Сегодня в отрасли занято более 30 тыс. человек. Благодаря их тяжелому и самоотверженному труду тепловые электростанции бесперебойно подают свет и тепло в дома миллионов казахстанцев, а металлургические и химические гиганты получают сырье для выпуска готовой продукции. Своей работой шахтеры формируют надежный фундамент экономической независимости, энергетической устойчивости и промышленного роста страны. Такой труд вызывает особое почтение, ведь каждый спуск под землю требует от человека проявления железной воли, высокой личной ответственности и смелости.

Накануне профессионального праздника – Дня шахтера – передовики производства были отмечены ведомственными и государст­венными наградами. В каждом угледобывающем регионе прошли торжества, посвященные чествованию ветеранов-угольщиков и шахтерских династий.

Казахстан по добыче угля и его запасам входит в десятку мировых лидеров. Основные угледобывающие центры страны расположены в Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях. По данным Министерства энергетики, на государственном учете сегодня числятся 46 угольных месторож­дений и 161 объект, а разведанные запасы каменного топлива оцениваются в 33,6 млрд тонн. В 2025 году в эксплуатацию были вовлечены пять угольных бассейнов.

Добыча угля, как сообщает отрас­левое ведомство, демонстрирует положительную динамику. По итогам 2025 года в стране добыто свыше 115 млн тонн угля, что на 7% больше по сравнению с позапрошлогодним периодом. Из них 92,3% угледобычи приходится на Карагандинскую область.

Из добытого на-гора объема около 85 млн тонн было направлено на внутреннее потребление и коммунально-бытовые нужды, а 30 млн тонн экспортировано в Россию, Польшу, Узбекистан, Турцию, Индию и Малайзию. Сегодня добычу угля в республике осуществляют около сорока нед­ропользователей.

Отрасль продолжает наращивать производственные показатели. В 2026 году планируется выдать на-гора 128,9 млн тонн угля. Таким образом, перед угольщиками стоит задача не только сохранить достигнутые объемы, но и обеспечить устойчивый рост производства с учетом потребностей внутреннего рынка и экспортного потенциала. Одним из главных показателей развития угольной промышленности является рост инвестиционной активности, отмечают в отраслевом министерстве. По сравнению с предыдущим годом в 2026-м ожидается привлечение уже около 350,7 млрд тенге инвестиций.

Отечественная угледобыча входит в фазу масштабного технологического обновления. В рамках системного подхода к цифровой трансформации отрасли с крупными угольными компаниями утвержден План мероприятий на 2026–2029 годы. Он направлен на повышение эффективности угледобычи и обеспечение безо­пасности условий труда; внедрение цифровых технологий и современных систем контроля, которые позволят повысить производительность, обеспечить безопас­ные условия, минимизировать производственные риски.

До конца 2026 года планируется проведение аукционов по предоставлению права недропользования на новые угольные участки. Это позволит привлечь дополнительный капитал, освоить перспективные месторождения, создать современные мощности и новые рабочие места.

Перед отраслью поставлена задача поэтапного перехода от традиционной модели «добыча – сбыт» к глубокой переработке углеводородного сырья. Наличие колоссальной ресурсной базы дает Казахстану возможность развивать углехимию – выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью для химической промышленности, агропромышленного комплекса, металлургии и стройиндустрии.

Сегодня угольная отрасль обновляется и становится все более прив­лекательной: на смену прежним стереотипам приходят цифровые технологии, современное оборудование и возможность строить перспективную карьеру в стратегически важной для страны индустрии. Вместе с опытными шахтерами на предприятия приходят молодые инженеры, технологи, специалисты по автоматизации, цифровизации, промышленной безопасности и экологическим технологиям. Сочетание многолетнего опыта шахтерских династий и современных компетенций создает надежный кадровый потенциал отрасли.

День шахтера – не просто очередная дата в календаре, а возможность выразить глубокую признательность тысячам людей, чья ежедневная подземная вахта обеспечивает промышленную и энергетическую устойчивость Казахстана.