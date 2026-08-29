Профессионалы подземной вахты

Угольная промышленность – одна из стратегически значимых отраслей экономики Казахстана. Она обеспечивает энергетическую безопасность республики, является важной частью промышленного производства и задает ритм жизни угледобывающим регионам.
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