Спасатели МЧС нашли граждан, заблудившихся в горах Каркаралы

В минувшей ночью в Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории Каркаралинского государственного национального природного парка, проводились поисково-спасательные работы по поиску двух молодых людей 2008 и 2007 годов рождения, заблудившихся в горах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, они заблудились при спуске с вершины горы Камсамол и не смогли самостоятельно найти дорогу. Для обследования горной местности спасатели использовали беспилотный летательный аппарат.



В поисковых работах были задействованы силы МЧС, ДП и Каркаралинского государственного национального природного парка.



Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС обнаружили заблудившихся граждан в горной местности Жиренсакал. Спасённых доставили в безопасное место.



Медицинская помощь им не потребовалась.