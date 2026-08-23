Путь к миру, свободному от ядерного оружия

В Президентском центре в Астане прошел круглый стол «Анти­ядерная политика Республики Казахстан: уроки истории, национальная доктрина и геополитическая реальность». Мероприятие было посвящено 35-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Дата его закрытия – 29 августа 1991 года – не только важнейшая историческая веха для суверенного Казахстана, но и знаковое событие для всего мирового сообщества и глобального антиядерного движения. Отметим, что сегодня в мире эта дата отмечается как Международный день действий против ядерных испытаний, который был учрежден ООН в 2009 году по инициативе нашей страны.

Открывая встречу, директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат напомнил, что закрытие Семипалатинского полигона положило конец более чем 40-летнему перио­ду ядерных испытаний на казахской земле. За это время на территории нашей страны было произведено 456 взрывов, то есть испытания проходили с интервалом раз в месяц. Это привело к тяжелым экологическим и социально-экономическим последствиям. Губительному воздействию радиации подверглись более полутора миллионов человек. Из хозяйственного оборота было выведено свыше 300 тыс. квадратных километров земель.

– После закрытия Семипалатинского полигона остановили свою деятельность и другие крупнейшие полигоны планеты – в Неваде, на Новой Земле, Лоб-Норе и Муруроа. Тем самым запрет на проведение ядерных испытаний приобрел глобальный характер. Казахстан стал первым государством в мире, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, и заслуженно получил статус одного из лидеров глобального антиядерного движения. Глава государства

Касым-Жомарт Токаев придерживается последовательного курса на укрепление глобального режима нераспространения, продвигая идею полного отказа от ядерного оружия к 2045 году. В то же время Казахстан также был и остается убежденным сторонником продвижения идеи мирного атома, предусматривающего развитие ядерной энергетики. Решение о строи­тельстве двух АЭС является ярким примером этого стратегического курса, – отметил Бакытжан Темирболат.

Участие в обсуждении приняли представители государственных органов, международных организаций, научного сообщества, дипломаты, эксперты. Они обсудили историчес­кое значение решения о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона, роль международного сотрудничества для обеспечения глобальной ядерной безопасности, принципы и механизмы современной ядерной дипломатии.

Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин рассказал, что после закрытия Семипалатинского полигона Казахстан последовательно решал задачи по обеспечению безопасности территории и ликвидации последствий ядерных испытаний.

– За эти годы была ликвидирована значительная часть испытательной инфраструктуры, проведено комплексное радиационно-экологическое обследование территории площадью более 18 тысяч квадратных километ­ров. Сегодня накопленный опыт поз­воляет нашей стране одновременно укреплять международный режим ядерного нераспространения и развивать мирное применение атомных технологий, – подчеркнул он.

На заседание круглого стола был приглашен также вице-президент Международного антиядерного движения «Невада – Семей», заслуженный работник атомной отрасли Казахстана Султан Картоев. Он подчеркнул: закрытие СИЯП стало результатом единения народа Казахстана, гражданской позиции антиядерного движения «Невада – Семей» и последовательной государственной политики.

– Возникшее в 1989 году движение объединило более двух миллионов казахстанцев и стало символом борьбы против ядерных испытаний и за безъядер­ный мир. Сегодня казах­станский путь ядерного разоружения имеет международное значение. Наш долг – сохранять историческую память, передавать этот опыт молодому поколению и продолжать последовательно продвигать идеи мира, ядерного разоружения и глобальной безопаснос­ти, – убежден Султан Картоев.

Своим мнением поделился также посол Японии в Казахстане Ииджима Ясумаса. Дипломат отметил, что обе наши страны не только разделяют общий опыт, связанный с трагичес­кими последствиями применения ядерного оружия, но и играют ведущую роль в международных усилиях по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

– Для Японии Казахстан является самым надежным партнером в этом направлении, – подчеркнул посол. – Мы надеемся на углубление сотрудничества между двумя странами в области мирного использования атомной энергии, в частности, между Японским агентством по атомной энергии и Национальным ядерным центром Казахстана и Институтом ядерной физики.

Также в рамках круглого стола прозвучали выступления первого минист­ра иностранных дел Республики Казахстан Тулеутая Сулейменова, руководителя проектного офиса Фонда Нурсултана Назарбаева Ерлана Сатаева, директора отделения Национального ядерного центра Республики Казахстан в Астане Майры Мукушевой.