Несколько стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам

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Ее сотрудников обвиняли в участии в нападении ХАМАС, передает Kazpravda.kz

Фото: pixabay

Целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, США и Австралия, приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), после того, как появились сообщения о возможной причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, сообщает Русская служба ВВС.

Обвинения в адрес сотрудников БАПОР прозвучали со стороны Израиля. По словам представителей офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, установлено, что некоторые участники нападения получали зарплату в организации.

Накануне генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини объявил, что увольняет ряд сотрудников, подозреваемых в соучастии в теракте.

«Я принял решение незамедлительно расторгнуть трудовые договоры с этими сотрудниками и провести расследование, чтобы без промедления установить истину», — заявил он в пятницу.

Правительство Великобритании заявило, что шокировано происходящим.

Обвинения Израиля прозвучали в адрес 12 человек, но точное число уволенных пока неизвестно.

Кроме того, заявил советник израильской администрации Марк Регев, доподлинно установлено, что внутри сектора Газа учителя, нанятые БАПОР, открыто принимали участие в празднованиях по случаю убийств израильтян.

Кроме того, по данным израильской стороны, одна из отпущенных заложниц рассказала, что ее держали в доме сотрудника ближневосточного агентства.

«У них есть профсоюз, который контролируется ХАМАС, и я думаю, что настало время, чтобы ООН расследовала эти связи между БАПОР и ХАМАС», — сказал Регев.

Заявления Израиля вызвали немедленную реакция доноров агентства.

«Великобритания временно прекращает финансовые вливания в БАПОР на время рассмотрения нами обстоятельств дела», — заявили на Даунинг-стрит.

Ранее то же самое сделали США, Канада, Италия и Австралия. Евросоюз заявляет, что также намерен предпринять шаги по мере проведения расследования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в ужасе от услышанного.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было основано в 1949 году. В его задачи входит обеспечение образования, гуманитарной и медицинской помощи палестинцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Сирии и Иордании.

#Палестина #беженцы #ХАМАС

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