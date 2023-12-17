Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников

Комментарии израильского лидера прозвучали после того, как Катар подтвердил, что переговоры о возможном новом перемирии между ХАМАС и Израилем продолжаются, передает Kazpravda.kz

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

В разговоре с журналистами вечером в субботу Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о встрече по теме заложников между представителями Израиля и Катара, которая, как сообщали СМИ, прошла в Европе, но подтвердил, что он дал указания переговорной группе.

По словам премьера, наступление Израиля в Газе помогло заключить соглашение об освобождении части заложников в ноябре, поэтому интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено.

"Инструкции, которые я даю переговорной команде, основаны на этом давлении, без которого у нас ничего нет", - сказал он.

Комментарии израильского лидера прозвучали после того, как Катар подтвердил, что переговоры о возможном новом перемирии между ХАМАС и Израилем продолжаются.

В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что чрезвычайный военный кабинет Израиля встретился в субботу вечером для обсуждения предполагаемой сделки по возвращению большего числа заложников из плена в Газе. По данным издания, договоренности, обсуждавшиеся на переговорах между главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и представителями Катара, включают в себя освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на высокопоставленных палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Накануне израильские СМИ сообщали, что Барнеа вылетел в Европу, где у него пройдут переговоры с представителями Катара о новой сделке по освобождению заложников. До этого израильский портал Walla! утверждал со ссылкой на источник, что катарские и египетские посредники на прошлых выходных связывались с еврейским государством и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке.

В пятницу канцелярия премьер-министра Израиля информировала, что Барнеа обсудил ситуацию с заложниками в секторе Газа с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи в Тель-Авиве.