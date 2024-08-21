Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
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Аким столицы Женис Касымбек встретился с серебряным призером Олимпийских игр Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны
«Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! - сообщил аким на своей странице в Instagram.
За счет спонсоров боксеру Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля Land Rover Defender, тренеру - сертификат на 10 млн тенге. Аким пожелал всем спортсменам дальнейших побед.