Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане

«Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! - сообщил аким на своей странице в Instagram.