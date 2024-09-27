О нарушениях в Актюбинской области на 18 млрд сообщили в Минфине

Нарушения обнаружены в результате проверок, основанных на жалобах от населения

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти цифры прозвучали в ходе онлайн-встречи главы комитета внутреннего госуаудита Минфина Ержана Мынжасарова с жителями и предпринимателями Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылку на пресс-службу Минфина

Сообщается, что за истекший период текущего года аудиторами проведено 107 проверок в Актюбинской области, в рамках которых была охвачена сумма в 28,9 млрд тенге. При этом выявлены финансовые нарушения на 18 млрд млн тенге. Из них 17,9 млрд тенге уже возвращены в бюджет, путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ и бухгалтерскому учету.

Мынжасаров рассказал о проверках в образовательной сфере и коснулся вопроса проверки ремонтных работ автомобильных дорог. В частности, он отметил, что данные вопросы будут включены в план проверок.

Глава комитета подчеркнул, что вопрос качества автодорог в регионах находится под постоянным контролем президента страны. Так, проверки в ЗКО, ВКО и Карагандинской области выявили значительные недостатки и нарушения в этой сфере.

Отмечается, что проверки проводились в основном на основании жалоб от населения.