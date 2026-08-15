Сон за рулем едва не привел к трагедии на трассе Астана – Щучинск

Автодороги

Водитель находился в автомобиле один и от медицинской помощи отказался

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня при подъезде к пункту взимания платы «Астана» на автодороге Астана – Щучинск произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, передает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол»

 По предварительной информации, водитель уснул за рулем, после чего автомобиль потерял управление и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры между третьей и четвёртой полосами движения.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель находился в автомобиле один и от медицинской помощи отказался. Из-за ДТП движение по третьей и четвертой полосам было временно приостановлено.

После устранения последствий происшествия движение было полностью восстановлено. Предварительно в результате столкновения повреждены дорожный знак, разделительный дорожный буфер и бетонный блок.

«Несколько секунд сна за рулем могут стоить жизни. Усталость снижает концентрацию и скорость реакции не меньше других опасных факторов. Если в дороге вы чувствуете сонливость, тяжесть в глазах или замечаете, что теряете внимание, - не пытайтесь «дотянуть» до пункта назначения. Остановитесь в безопасном месте и отдохните. Сегодня все закончилось поврежденным автомобилем и дорожной инфраструктурой. В другой ситуации цена нескольких секунд сна может оказаться значительно выше. Не рискуйте собой и другими участниками движения. Устали – остановитесь. Дорога подождет», – говорится в обращении к водителям.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области на трассе Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи произошло опрокидывание цементовоза.

#Астана #трасса #КазАвтоЖол #Щучинск #трагедия #сон

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