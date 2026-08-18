Сеть современных объектов придорожного сервиса расширяют в Казахстане

На сегодня завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 гостиничных объектов

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Минтранспорта совместно с местными исполнительными органами продолжает работу по сопровождению инвестиционного проекта ТОО «PetroRetail», предусматривающего развитие современной сети объектов придорожного сервиса на территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В рамках инвестиционного проекта до конца 2029 года планируется строительство 60 современных объектов придорожного сервиса. В их состав войдут автозаправочные и электрозарядные станции, кафе, магазины, TIR-парковки и гостиницы. Реализация проекта направлена на повышение качества и доступности придорожного сервиса, создание комфортных условий для водителей и пассажиров, а также развитие транспортной и туристической инфраструктуры.

«Расширение инвестиционного проекта осуществляется за счет строительства гостиничных объектов в центрах деловой активности, городах и локациях туристического значения. Это позволит сформировать комплексную инфраструктуру вдоль основных автомобильных маршрутов и в перспективных туристических направлениях. На сегодня завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 гостиничных объектов. Первые гостиничные объекты в рамках проекта были введены в эксплуатацию в Меркенском районе Жамбылской области 17 сентября 2025 года и в городе Аральск Кызылординской области 25 ноября 2025 года. Последним введенным объектом стал отель в городе Каркаралы Карагандинской области, который начал работу 15 июня 2026 года», – говорится в информации.

Таким образом, развитие сети придорожного сервиса выходит за рамки традиционных автозаправочных комплексов и постепенно формирует полноценную инфраструктуру для участников дорожного движения. Строительство гостиниц, пунктов питания, магазинов, парковок и электрозарядных станций создает условия для безопасных и комфортных поездок, а также способствует развитию деловой и туристической активности в регионах.

Работа по реализации инвестиционного проекта продолжается. До конца 2029 года планируется поэтапное строительство оставшихся объектов с учетом транспортной востребованности, туристического потенциала и социально-экономической значимости соответствующих территорий.