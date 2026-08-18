Сеть современных объектов придорожного сервиса расширяют в Казахстане

Автодороги
Дана Аменова
корреспондент

На сегодня завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 гостиничных объектов

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Минтранспорта совместно с местными исполнительными органами продолжает работу по сопровождению инвестиционного проекта ТОО «PetroRetail», предусматривающего развитие современной сети объектов придорожного сервиса на территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В рамках инвестиционного проекта до конца 2029 года планируется строительство 60 современных объектов придорожного сервиса. В их состав войдут автозаправочные и электрозарядные станции, кафе, магазины, TIR-парковки и гостиницы. Реализация проекта направлена на повышение качества и доступности придорожного сервиса, создание комфортных условий для водителей и пассажиров, а также развитие транспортной и туристической инфраструктуры.

«Расширение инвестиционного проекта осуществляется за счет строительства гостиничных объектов в центрах деловой активности, городах и локациях туристического значения. Это позволит сформировать комплексную инфраструктуру вдоль основных автомобильных маршрутов и в перспективных туристических направлениях. На сегодня завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 гостиничных объектов. Первые гостиничные объекты в рамках проекта были введены в эксплуатацию в Меркенском районе Жамбылской области 17 сентября 2025 года и в городе Аральск Кызылординской области 25 ноября 2025 года. Последним введенным объектом стал отель в городе Каркаралы Карагандинской области, который начал работу 15 июня 2026 года»,  говорится в информации.

Таким образом, развитие сети придорожного сервиса выходит за рамки традиционных автозаправочных комплексов и постепенно формирует полноценную инфраструктуру для участников дорожного движения. Строительство гостиниц, пунктов питания, магазинов, парковок и электрозарядных станций создает условия для безопасных и комфортных поездок, а также способствует развитию деловой и туристической активности в регионах.

Работа по реализации инвестиционного проекта продолжается. До конца 2029 года планируется поэтапное строительство оставшихся объектов с учетом транспортной востребованности, туристического потенциала и социально-экономической значимости соответствующих территорий.

#дороги #кафе #сервис #отели

Популярное

Все
Перспективы медных переделов
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
На основе принципа «Закон и Порядок»
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Подготовка продолжается
Заключить брак – дело серьезное
Оценка за ежедневную работу
На месте медпункта – жилые дома
Авиашоу состоялось несмотря на жару
Кульминация не за горами
Урожай зависит не только от погодных условий
Триумф Лабак-батыра
Казахстанский код будущего
Чтобы обеспечить премиальный класс
Высокая цена отказа
В столице перехватили звонок мошенников в момент передачи им 21 млн тенге
В Казахстане в этом году запустили семь ветровых и солнечных станций
В год 35-летия закрытия Семипалатинского полигона в Курчатове проводят бесплатные экскурсии
С нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило более 460 тысяч тонн зерна
Уборочная кампания в стране идет быстрыми темпами
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Мичуринский завод наращивает мощности
Духовное достояние народа
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Развивать потенциал молодых авторов
Диалог со временем
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Разводят в пустыне форель
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана
Перспективы отечественных биотехнологий
Диалог с классиком
Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя
Глава государства выразил соболезнование президенту Колумбии
Магия Хан-Тенгри
Проведено контрольное тестирование
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Работать слаженно и эффективно
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности

Читайте также

Сон за рулем едва не привел к трагедии на трассе Астана – Щ…
Президент дал старт строительству трёх автодорог
На дорогах Актобе установят плавающие люки
Строительство автодороги к озеру Каинды завершится в августе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]