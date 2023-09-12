"Облегченную" на 15 млн бюджетных тенге версию газопровода построили в Шымкенте

Присвоение 15,8 млн тенге бюджетных средств при строительстве газопровода выявили в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

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17 октября 2019 года управление энергетики и развития инфраструктуры Шымкента и ТОО StroyGazCompany заключили договор о строительстве в городе магистрального газопровода-отвода с установкой автоматической газорегуляторной станции №3 и подводящего газопровода с установкой ГРПШ и ПГБ.

Объект приняли в эксплуатацию 30 декабря 2021 года.

«Проведенным визуальным осмотром и сличением с актами выполненных работ установлены отдельные виды работ, принятые и оплаченные заказчиком, но фактически не выполненные. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы, сумма невыполненных работ составила 15,8 млн тенге», – установил надзорный орган.

Прокуратура зарегистрировала факт в ЕРДР по пункту 2 части 4 уголовной статьи 189 – присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.

Расследованием дела займется департамент агентства по противодействию коррупции.