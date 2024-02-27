Общественные пастбища появятся в Казахстане – подписан закон

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основная задача нового закона – решение проблем с постоянной нехваткой пастбищ. Стоит отметить, что его создание депутаты инициировали сами, говорят, сельчане поднимают эти проблемы уже не первый год, и тянуть с законом было попросту нельзя.

Вот некоторые из нововведений:

– Теперь бесплатно присваивать себе пастбища для отгонного животноводства сроком на 5 лет никто себе позволить не сможет. Эту потенциально коррупционную норму сенаторы исключили из действующего законодательства, чтобы никто вне конкурса не смог пользоваться этой лазейкой, тем самым лишая других сельчан возможности использовать эти земли для общественных нужд.

– Владельцы пастбищ должны будут использовать эти земли, как минимум на 50%, тогда как ранее достаточно было и 20%. Если скота на занятых землях будет пастись меньше положенного, то пастбища государство сможет передавать другим фермерам, которым этих полей действительно не хватает.

– Вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий.

– Лесхозы теперь должны будут ежегодно представлять информацию в акиматы о тех участках гослесфонда, где людям разрешено косить сено и пасти скот. Предполагается, что это позволит более рационально использовать пастбища, расположенные на землях лесного фонда.

– Вводится понятие «общественные пастбища». Это важно для усиления статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения.

В целом ожидается, что новый закон внесет свой вклад в совершенствование государственной политики в области управления и использования пастбищ, а также окажет благоприятное влияние на развитие сельского хозяйства в стране.

Текст закона публикуется в печати.