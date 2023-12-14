Ограбления на одном и том же перекрестке зафиксировали в Алматы

Уличный грабитель нападал на женщин в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Алматы

34-летний мужчина задержан по подозрению в серии грабежей. По данным полицейских, М. «работал» преимущественно неподалеку от перекрестка проспекта Абая и улицы Масанчи.

«Высматривал прохожих. Особое внимание обращал на поздно возвращающихся в одиночестве девушек. Пробегая мимо, выхватывал из рук сотовый телефон. Так, около половины девятого вечера он выхватил из рук 20-летней девушки iPhone. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. На данный момент заявления поступили от 7 потерпевших по Алмалинскому и 7 – по Бостандыкскому району», – поделился начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

Злоумышленник признался в преступлениях. Уголовное дело расследуется по статье «Грабеж». Суд санкционировал мужчине меру пресечения «содержание под стражей».