Разбойное нападение на цветочный магазин раскрыли в Темиртау

Владелец торговой точки забрал из кассы всю наличность за десять минут до нападения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

43-летняя жительница города сообщила полиции, что работает продавцом в одном из цветочных магазинов. На ее торговую точку напали неизвестные. На место происшествия в считанные минуты прибыла усиленная следственно-оперативная группа.

Продавец рассказала, что перед самым закрытием в торговую точку зашли двое мужчин. Один встал у дверей, а второй, угрожая расправой, потребовал деньги. Потерпевшая вынуждена была открыть кассу, в которой находилось пять тысяч тенге.

Выяснилось, что буквально за десять минут до появления налетчиков владелец магазина забрал всю наличность. Затем злоумышленники скрылись, прихватив все, что было.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции «по горячим следам» задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 34 лет. Они дали признательные показания, пояснив, что рассчитывали на более крупную сумму. Ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой»», — сообщили в полиции.

Подозреваемые водворены в ИВС.