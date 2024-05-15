В Астане задержали грабителя, ударившего женщину-охранника

«Добычей» мужчины стал энергетический напиток из продуктового магазина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт столичной полиции

Скриншот с видео: instagram.com/police__astana/?hl=ru

Столичной полицией задержан и водворен в ИВС житель Астаны, который не захотел раскошелиться на банальный «энергетик», и убегая из минимаркета, ударил женщину-охранника.

Благодаря оперативным усилиям сотрудников криминальной полиции района «Сарыарка» 27-летний мужчина, ранее судимый за кражу, был задержан. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан, в случае противоправных действий незамедлительно обращаться в полицию, в целях безопасности не предпринимать самостоятельные действия к задержанию преступников.