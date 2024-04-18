В бане мыли миллионы

Бухгалтер одного из банных комплексов в Семее угодила за решетку. Как сообщили в пресс-службе суда области Абай, мать троих детей работала в банном комплексе.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Владелица доверяла ей как себе, и, конечно же, флешка с электронной цифровой подписью всегда была у главбуха. А вместе с ней и доступ к персональным данным трех индивидуальных предпринимателей. Видимо, зарплата главного бухгалтера не устраивала, и она оформила кредиты на владельцев банного комплекса и трех ИП на общую сумму 32 млн 955 тыс. 110 тенге.

О том, что на них висят неоплаченные кредиты, предприниматели узнали лишь через пару месяцев, когда банки арестовали их счета. Но к тому времени деньги уже были потрачены.

«Подсудимая ущерб потерпевшим не возместила. В ходе судебного разбирательства они требовали для нее самого строгого наказания. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. Государственный обвинитель в прениях просил назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе суда области Абай.

Теперь уже бывшему бухгалтеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Минимальный срок ей назначили, учитывая смягчающие обстоятельства – ранее не привлекалась к уголовной ответственности, признала вину, раскаялась в содеянном, имеет на иждивении троих малолетних детей, по мес­ту жительства характеризуют положительно. А миллионные кредиты будут погашать предприниматели, доверившие ей свои флешки с ЭЦП.