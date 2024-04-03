Паводки: в зоне риска остаются шесть областей

Фото: МЧС РК

На 3 апреля наиболее подвержены риску затопления рисковыми областями являются Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Атырауская области, сообщает МЧС.

«Спасено и эвакуировано 17131 человек (за сутки + 1 345 человека), из них 31 человека с ограниченными возможностями и 6 683 детей, в пунктах временного размещения находятся 3396 человек, из них 1488 детей, 14718 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние, из них падеж составил 2 433», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, доставлено 9 700 кг гуманитарной помощи, откачано более 5,7 млн м3 (+ за сутки 748 333 куб. м.) талой воды, проведена укладка более 638 тыс. (+ за сутки 106 116) мешкотар и 912 тыс. тонны (+ за сутки 156 889) инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 12523 человек.