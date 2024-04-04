Паводок: осадки и интенсивное снеготаяние ожидаются в Казахстане

Фото: МЧС РК

В Кризисном центре МЧС прошло совещание с участием вице-премьера – заместителя руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Каната Бозумбаева, министра по ЧС Чингиса Аринова.

«По состоянию на 3 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в стране. В 6 регионах подтопленными остаются 1 364 частных жилых дома. Продолжаются переливы на 105 участках автодорог. Ведутся работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна в 78 местах автодорог и 4 мостах. Без транспортного сообщения остаются 64 населенных пункта, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов», - говорится в сообщении.

Продолжается круглосуточная эвакуация населения из зон подтопления. Только за последние сутки спасателями эвакуировано 1 524 человека, из них 496 детей.

Во избежание ледовых заторов на водоемах области проводятся взрывные работы.

Для оценки паводковой обстановки с 1 по 3 апреля вице-премьер и министр по ЧС совершили облет Карагандинской, Костанайской и Акмолинской областей.

Была обследована территория Аршалынского, Целиноградского районов и города Косшы, а также посещен Преображенский гидроузел.

Снежный покров в области составляет порядка 76%. Организована заблаговременная передислокация сил и средств МЧС в 17 населенных пунктов Целиноградского, Аршалынского, Атбасарского, Сандыктауского районов, городов Кокшетау и Косшы.

На территории Карагандинской области снежный покров составляет порядка 34%. В области проводятся превентивные мероприятия, берегоукрепительные работы и укладка мешкотар. Всего задействовано порядка 700 человек и 118 единиц техники. Ситуация стабильная.

В Костанайской области снежный покров составляет порядка 71%. Подтоплены 75 жилых домов и 38 дворовых территорий. Туда передислоцированы силы и средства МЧС из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей, проводятся берегоукрепительные работы.

Стабилизировалась ситуация в городе Аркалыке и Амангельдинском районе, а в Джангельдинском сохраняется сложная обстановка. Акиматом принимаются необходимые меры.

В регионах начата работа по оценке ущерба. Ведется круглосуточный мониторинг. В ближайшее время ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона, что даст интенсивное снеготаяние.

По итогам совещания заместитель руководителя Республиканского штаба дал акиматам регионов соответствующие поручения о принятии мер по обеспечению безопасности, заблаговременной эвакуации и спасению людей из зон подтопления.