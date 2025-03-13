Первый отечественный микрочип создали в РК

Технологии
61

Казахстан сделал шаг в полупроводниковую индустрию: исследователи Nazarbayev University создали первый в стране микропроцессор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу NU

Фото: пресс-служба NU

Как отмечает ассистент-профессор Школы инженерии и цифровых наук NU Нурсултан Кабылкас, создание чипа – это не просто разработка, а «протоптанная тропинка» в глобальную полупроводниковую индустрию.

«На разработку и тестирование готового процессора у нас ушло три месяца. Мы уже имели более простые прототипы, поэтому адаптация прошла быстро. Самым времязатратным этапом стала непосредственно фабрикация, но здесь наша роль была минимальной — этот процесс выполнялся на производстве, и по сути, мы ждали готовый чип», - поделился Нурсултан.

Он отметил, что фабрикация микросхем — это очень дорогостоящий процесс, который может стоить до 100 тысяч долларов только за тестовые чипы. Разработка чипа стала возможной благодаря международному партнерству с Университетом Китайской академии наук и Пекинским институтом открытых исходных кодов. Ученым удалось встроить казахстанский дизайн в массовый производственный процесс партнеров и изготовить микросхему бесплатно, что воодушевило команду разработчиков. Одну из ключевых ролей в проекте сыграл стартап ученого TEXER.AI, а также грантовое финансирование от QazInnovation.

Для разработки микропроцессора потребовались не только знания и опыт, но и условия, созданные в университете при поддержке Эндаумент фонда NU и НИШ для проведения научных исследований, и открытий.

«Наша команда — это талантливые, мотивированные молодые специалисты. В основном это студенты и выпускники NU, работающие в наших лабораториях», - рассказал инженер.

Разработанный процессор может применяться в автоматизированных устройствах, например, в программируемых логических контроллерах (PLC), где не требуется высокая производительность, но важна надежность и предсказуемость работы.

Теперь исследовательская группа и стартап TEXER.AI намерены сфокусироваться на создании EDA-инструментов (Electronic Design Automation) - программных решениях для автоматизированного проектирования и верификации электронных устройств и микросхем.

Разработчики уверены, что первый чип с маркировкой «Designed in Kazakhstan» — основа для формирования технологической экосистемы и интеграции в глобальную полупроводниковую индустрию с новыми возможностями для научных исследований, образования и инновационного роста.

#технологии #чип

Популярное

Все
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Мясному кластеру быть!
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Песнь об Алие
Число заказчиков растет
Огнеборец – профессия отважных
Вдохнуть «вторую жизнь»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Новые подходы к профилактике правонарушений
Борьба за инвалидность
Дисциплина и знания на первом месте
Отголоски веков в узорах и шелке
Путешественники выбирают маршруты
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации
Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг
В центре внимания – благополучие и безопасность детей
Правительство держит ответ
Триумф на лыжне
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Нацгвардия придет на помощь
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Интернет-мошенники активизировались
Защитить людей от паводка
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Для наших мам!
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Астанчан приглашают на выставку технологий для выращивания …
Родителям расширили возможности контроля за детьми в TikTok
100 тысяч человекоподобных роботов соберут в США
В TikTok появилась функция для контроля детей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]