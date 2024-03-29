Подача газа возобновлена в подтопленные дома Актюбинской области

О мерах по восстановлению снабжения голубым топливом региона сообщили в МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэнерго

В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега в регионах страны осложнилась паводковая обстановка. В стране продолжаются противопаводковые работы.

На сегодня наиболее сложная обстановка возникла в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

В ведомстве отметили, что в связи с беспрецедентным притоком талых вод в селах Бірлік Мугалжарского района и Шетыргыз Шалкарского района Актюбинской области, АО «КазТрансГаз Аймак» в целях обеспечения безопасности потребителей временно приостановило подачу газа в адрес порядка 100 индивидуальных домов. На сегодня все дома были оперативно подключены к газоснабжению.

В Актобе из-за поднятия уровня воды в реке Илек были затоплены садоводческие коллективы «ЭКО», «Коктем», «Актюбрентген-16», «Саяжай», «Эколог 1», «Золотая осень», «Электрик», «Тополь 3», «Зеленострой», «Рассвет-Лесхоз». На сегодняшний день жильцы эвакуированы, в целях безопасности отключено от газоснабжения 693 домов и ГРПШ- 22 ед.

Также в связи с выходом с русла реки Уил были отключены от газоснабжения 230 жилых домов и 2 коммунально-бытовых предприятия в селах Каратал, Жанабаз и Екпетал Уилского района Актюбинской области.

В Западно-Казахстанской области в связи с обильным таянием снега и подъёма уровня талых вод в поселке Анкаты Теректинского района произошел прорыв насыпной дамбы. В целях безопасности населения приостановлено газоснабжение 12 двухквартирных домов (24 потребителя).

В результате обильных осадков виде дождя, резкого повышения уровня талых вод и подъема уровня воды в р.Шынгырлау произошло подтопление п. Аксу Бурлинского района Западно-Казахстанской области. В целях безопасности было проведено отключение от газонабжения 112 потребителям поселка.

Также в области из-за поднятия уровня воды в реки Жаксыбай Каратюбинского района и прорыва дамбы идет подтопление с. Коржын.

В данное время проведено отключение от газоснабжения 90 домов частного сектора. Все отключения от газоснабжения проводятся в целях обеспечения безопасности.

«Для оперативного реагирования на любые чрезвычайные ситуации, связанные с газоснабжением, действует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Граждане могут обращаться по номеру 104 для оперативной помощи и консультаций.Все сотрудники АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах задействованы в аварийно-спасательных и противопаводковых работах», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Все необходимые меры будут предприняты для восстановления подачи газа после нормализации паводковой ситуации в регионах.