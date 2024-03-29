Подача газа возобновлена в подтопленные дома Актюбинской области

Нефть и Газ
918
Дана Аменова
Корреспондент

О мерах по восстановлению снабжения голубым топливом региона сообщили в МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэнерго

В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега в регионах страны осложнилась паводковая обстановка. В стране продолжаются противопаводковые работы.

На сегодня наиболее сложная обстановка возникла в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

В ведомстве отметили, что в связи с беспрецедентным притоком талых вод в селах Бірлік Мугалжарского района и Шетыргыз Шалкарского района Актюбинской области, АО «КазТрансГаз Аймак» в целях обеспечения безопасности потребителей временно приостановило подачу газа в адрес порядка 100 индивидуальных домов. На сегодня все дома были оперативно подключены к газоснабжению.

В Актобе из-за поднятия уровня воды в реке Илек были затоплены садоводческие коллективы «ЭКО», «Коктем», «Актюбрентген-16», «Саяжай», «Эколог 1», «Золотая осень», «Электрик», «Тополь 3», «Зеленострой», «Рассвет-Лесхоз». На сегодняшний день жильцы эвакуированы, в целях безопасности отключено от газоснабжения 693 домов и ГРПШ- 22 ед.

Также в связи с выходом с русла реки Уил были отключены от газоснабжения 230 жилых домов и 2 коммунально-бытовых предприятия в селах Каратал, Жанабаз и Екпетал Уилского района Актюбинской области.

В Западно-Казахстанской области в связи с обильным таянием снега и подъёма уровня талых вод в поселке Анкаты Теректинского района произошел прорыв насыпной дамбы. В целях безопасности населения приостановлено газоснабжение 12 двухквартирных домов (24 потребителя).

В результате обильных осадков виде дождя, резкого повышения уровня талых вод и подъема уровня воды в р.Шынгырлау произошло подтопление п. Аксу Бурлинского района Западно-Казахстанской области. В целях безопасности было проведено отключение от газонабжения 112 потребителям поселка.

Также в области из-за поднятия уровня воды в реки Жаксыбай Каратюбинского района и прорыва дамбы идет подтопление с. Коржын.

В данное время проведено отключение от газоснабжения 90 домов частного сектора. Все отключения от газоснабжения проводятся в целях обеспечения безопасности.  

«Для оперативного реагирования на любые чрезвычайные ситуации, связанные с газоснабжением, действует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Граждане могут обращаться по номеру 104 для оперативной помощи и консультаций.Все сотрудники АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах задействованы в аварийно-спасательных и противопаводковых работах», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Все необходимые меры будут предприняты для восстановления подачи газа после нормализации паводковой ситуации в регионах. 

#Актюбинская область #МЧС #газ #возобновление #подача #подтопление. дома

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Большая вода: спасено и эвакуировано более 7,7 тыс. человек
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экол…
Более 7 тыс. домов в Караганде обеспечили голубым топливом
Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайдж…
Сокращение добычи нефти продлит Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]