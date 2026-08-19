Новый нефтегазохимический проект реализуют в Павлодаре

Ввод завода в эксплуатацию планируется в IV квартале 2027 года

Фото: пресс-служба Минэнерго

В Павлодаре строится завод по производству алкилата, инвестиционный проект стоимостью 35,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

На строительной площадке уже ведутся активные работы. В настоящее время выполняется водопонижение, возводятся фундаменты под товарные парки и насосные станции, а также строятся административные здания.

Проект предусматривает производство 97,6 тыс. тонн алкилата в год из 110 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции. Алкилат является высокооктановым и экологически чистым компонентом моторного топлива, используемым при производстве бензина стандарта К5.

Реализация проекта позволит обеспечить более глубокую переработку углеводородного сырья и увеличить добавленную стоимость продукции нефтегазохимической отрасли. Отметим, что основным рынком сбыта выступают отечественные заводы — производители высокооктановых бензинов, а также рассматриваются экспортные поставки.

В период строительства будет создано до 500 рабочих мест, после выхода предприятия на проектную мощность — 178 постоянных рабочих мест.

Поставка основного технологического оборудования запланирована на IV квартал 2026 года. Ввод завода в эксплуатацию планируется в IV квартале 2027 года.